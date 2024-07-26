24 Канал підготував перелік ознак, на які варто звернути увагу. Швидше за все, вам пора міняти роутер, якщо ви спостерігаєте хоча б кілька цих моментів.

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1. Зниження швидкості та часті обриви з'єднання

Якщо ваше колись швидке інтернет-з'єднання тепер не завантажує веб-сторінки, буферизує під час потокового передавання або перериває ігри та онлайн-зустрічі, ваш маршрутизатор може бути застарілим.

Додавання нових пристроїв до мережі може перевантажити старий роутер, що призведе до зниження швидкості та частих відключень. Оновлення до маршрутизатора з кращими технічними характеристиками може працювати на вищих швидкостях і підтримувати більше пристроїв, забезпечуючи стабільне з'єднання.

2. Обмежене покриття та мертві зони

Старі маршрутизатори часто мають зменшений радіус дії та рівень сигналу, що призводить до слабкого з'єднання або мертвих зон у вашому домі. Якщо ви розширили житлову площу або переїхали до більшого будинку, старий роутер може не забезпечувати достатнього покриття.

Оновлення до роутера з декількома антенами може забезпечити ширше покриття та стабільне з'єднання по всьому будинку. Крім того, при виборі роутера слід звернути увагу на

3. Не дає вам швидкості, за яку ви платите

Багато старих маршрутизаторів не підтримують нові стандарти Wi-Fi і не мають достатнього апаратного забезпечення для досягнення більш високих швидкостей. Найімовірніше, ваш звичайний роутер не підтримує швидкості в 1 Гігабіт.

Якщо ваш інтернет-план пропонує більшу швидкість, ніж може забезпечити ваш маршрутизатор, ви не отримуєте повної вигоди від послуги. Оновлення до нового маршрутизатора, який підтримує новіші стандарти Wi-Fi, такі як Wi-Fi 5, 6, 6E або 7, може максимізувати швидкість вашого інтернету..

4. Маршрутизатор більше не отримує оновлення мікропрограми

Оновлення мікропрограми необхідні для підтримки безпечної та ефективної роботи мережі. Якщо ваш маршрутизатор більше не отримує оновлення від виробника, він стає вразливим до ризиків безпеки та проблем з продуктивністю.

Новий маршрутизатор гарантує, що ви продовжите отримувати оновлення, покращуючи продуктивність і безпеку, а це може бути критичним моментом, тож слід хоча б один раз в кілька років купувати новий роутер.

5. Роутер суттєво перегрівається і часто перезавантажується

Надмірне нагрівання маршрутизатора може свідчити про те, що він працює надто інтенсивно або має внутрішній знос. Перегрів може спричиняти раптові вимкнення, часті перезавантаження та обриви з'єднань.

Якщо розміщення роутера в добре провітрюваному приміщенні та очищення вентиляційних отворів не допомогло, настав час придбати новий роутер. Це забезпечить стабільну роботу.

6. Відсутні розширені функції

Сучасні маршрутизатори оснащені розширеними функціями, такими як підсилення сигналу шляхом накладання хвиль, MIMO (множинний вхід, множинний вихід) і комірчаста мережа, які покращують рівень сигналу, скорочують час очікування і розширюють зону покриття.

Новіші роутери також можуть підтримувати новітні протоколи безпеки, такі як WPA3, що забезпечують посилений захист від кіберзагроз. Якщо вашому роутеру не вистачає цих функцій, його варто оновити.

7. Вашому маршрутизатору більше ніж 10 років

Маршрутизатори, яким більше ніж десять років відверто технічно застарілі. Вони можуть не підтримувати найновіші стандарти чи технології, мати зношені компоненти, не мати розширених функцій і не підтримувати протоколи безпеки.

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Якщо ваш старий маршрутизатор обмежує продуктивність або безпеку вашого Інтернету, настав час його оновити. Новіші маршрутизатори також пропонують такі функції, як батьківський контроль і краще покриття, що робить їх більш придатними для сучасних будинків.