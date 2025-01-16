Дональд Трамп планує видати указ для "порятунку TikTok" від блокування в США

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість підписання указу, який тимчасово зупинить примусовий продаж TikTok і відкладе загрозу блокування платформи в країні.

Дональд Трамп планує видати виконавчий указ одразу після вступу на посаду, який призупинить вимогу продажу соціальної мережі TikTok на 60–90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

А тим часом Американський підрозділ TikTok можуть продати Ілону Маску

Це дозволить його адміністрації провести переговори або знайти тимчасове рішення, щоб уникнути повного блокування платформи, яке може статися вже наступної неділі, 19 січня.

Трамп хоче "врятувати" TikTok

Політик розглядає нестандартні юридичні механізми або альтернативні домовленості, які можуть послабити дію закону, ухваленого Конгресом минулого року. Трамп зацікавлений у ролі "рятівника" популярної платформи, де, за його переконанням, він користується загальною повагою.

На його особистій сторінці в TikTok понад 14 мільйонів підписників, і він неодноразово обіцяв під час передвиборчої кампанії зберегти платформу.

Однак реалізувати цю обіцянку буде складно. Закон, підписаний чинним президентом Джо Байденом, зобов’язує китайську компанію ByteDance продати TikTok до 19 січня або ж соцмережа зіткнеться з негайною забороною платформи в США.

Нещодавно Верховний суд США розглянув позов адміністрації TikTok, яка вважає закон неконституційним, однак рішення ще не ухвалене, і очікується, що суд не призупинить дію закону.

Варіанти дій для Трампа

Трамп може звернутися до Конгресу з проханням скасувати закон, хоча цей варіант виглядає малоймовірним через підтримку закону обома провідними партіями США.

Інший варіант — доручити генеральному прокурору не виконувати закон, фактично ігноруючи його. Претендентка на цю посаду Пем Бонді відмовилася відповідати на питання щодо виконання цього закону.

відмовилася відповідати на питання щодо виконання цього закону. Також обговорюється можливість часткового продажу TikTok, що дозволить адміністрації Трампа зарахувати це як виконання вимог закону про "кваліфікований продаж" активів платформи.

Чи справді TikTok можуть продати?

Джерела The Washington Post зазначають, що продаж TikTok здається малоймовірним через оцінку активів у 50 мільярдів доларів. Крім того, платформа має потужних конкурентів, зокрема YouTube та Instagram, які вже мають власні сервіси коротких відео.

У TikTok також спростували чутки про можливу передачу контролю над платформою власнику X (Twitter) Ілону Маску, назвавши це "чистою вигадкою".

Серед обговорюваних ідей – відновлення програми Project Texas, що передбачає радикальні реформи TikTok на 1,5 мільярда доларів. Програма дає американській владі розширені повноваження над платформою, зокрема право вето на рішення щодо найму працівників, впровадження програмного забезпечення та навіть можливість екстреного блокування сервісу.

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Проте ситуацію ускладнює категорична відмова ByteDance від продажу TikTok. Це створює невизначеність і деморалізує співробітників компанії. Попри це, адміністрація TikTok заявляє, що продовжить працювати за будь-яких обставин, навіть якщо застосунок буде видалено з магазинів додатків для користувачів у США.