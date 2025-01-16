Дональд Трамп планирует издать исполнительный указ сразу после вступления в должность, который приостановит требование продажи социальной сети TikTok на 60–90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

А тем временем Американское подразделение TikTok могут продать Илону Маску

Это позволит его администрации провести переговоры или найти временное решение, чтобы избежать полной блокировки платформы, которая может произойти уже в следующее воскресенье, 19 января.

Трамп хочет "спасти" TikTok

Политик рассматривает нестандартные юридические механизмы или альтернативные договоренности, которые могут ослабить действие закона, принятого Конгрессом в прошлом году. Трамп заинтересован в роли "спасителя" популярной платформы, где, по его убеждению, он пользуется всеобщим уважением.

На его личной странице в TikTok более 14 миллионов подписчиков, и он неоднократно обещал во время предвыборной кампании сохранить платформу.

Однако реализовать это обещание будет сложно. Закон, подписанный действующим президентом Джо Байденом, обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok до 19 января или же соцсеть столкнется с немедленным запретом платформы в США.

Недавно Верховный суд США рассмотрел иск администрации TikTok, которая считает закон неконституционным, однако решение еще не принято, и ожидается, что суд не приостановит действие закона.

Варианты действий для Трампа

Трамп может обратиться к Конгрессу с просьбой отменить закон, хотя этот вариант выглядит маловероятным из-за поддержки закона обеими ведущими партиями США.

Другой вариант - поручить генеральному прокурору не выполнять закон, фактически игнорируя его. Претендентка на эту должность Пэм Бонди отказалась отвечать на вопросы относительно выполнения этого закона.

отказалась отвечать на вопросы относительно выполнения этого закона. Также обсуждается возможность частичной продажи TikTok, что позволит администрации Трампа засчитать это как выполнение требований закона о "квалифицированной продаже" активов платформы.

Действительно ли TikTok могут продать?

Источники The Washington Post отмечают, что продажа TikTok кажется маловероятным из-за оценки активов в 50 миллиардов долларов. Кроме того, платформа имеет мощных конкурентов, в частности YouTube и Instagram, которые уже имеют собственные сервисы коротких видео.

В TikTok также опровергли слухи о возможной передаче контроля над платформой владельцу X (Twitter) Илону Маску, назвав это "чистой выдумкой".

Среди обсуждаемых идей – восстановления приложения Project Texas, предусматривающей радикальные реформы TikTok на 1,5 миллиарда долларов. Программа дает американским властям расширенные полномочия над платформой, в частности право вето на решение о найме работников, внедрение программного обеспечения и даже возможность экстренного блокирования сервиса.

Смотрите также Накануне запрета TikTok в США пользователи массово бросились к его китайскому аналогу

Однако ситуацию осложняет категорический отказ ByteDance от продажи TikTok. Это создает неопределенность и деморализует сотрудников компании. Несмотря на это, администрация TikTok заявляет, что продолжит работать при любых обстоятельствах, даже если приложение будет удалено из магазинов приложений для пользователей в США.