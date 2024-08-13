Дональд Трамп скаржиться на іранських хакерів, які атакували його пошту

Передвиборчий штаб Дональда Трампа заявляє, що хакери викрали внутрішні документи його кампанії, щоб вплинути на вибори. За всім цим нібито стоять "іранські суб'єкти", які в червні організували фішингову атаку.

Що сталося

Кілька місяців тому видання Politico почало отримувати невеликими порціями конфіденційні документи зі штабу Трампа. Невідоме джерело, яке це робило, назвало себе "Роберт".

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Витік включав:

Великий звіт на 271 сторінку, в якому розкривалися публічно відомі вразливості кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса.

Часткове досьє на сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Також "Роберт" стверджував, що володіє "юридичними й судовими документами Дональда Трампа" і "внутрішніми обговореннями передвиборчої кампанії".

Кампанія Трампа заявляє, що її електронні листи та документи були викрадені "іноземними джерелами", які мали на меті "посіяти хаос" і втрутитись у вибори президента США 2024 року.

Будь-яке ЗМІ або новинне агентство, яке передруковує документи або внутрішні комунікації, виконує замовлення ворогів Америки,

– заявив журналістам речник кампанії Трампа Стівен Чунг.

Чунг вказав на звіт Microsoft від 9 серпня, в якому детально описується червнева фішингова атака, спрямована на неназваного "високопоставленого" співробітника кампанії, який використовував зламаний обліковий запис колишнього радника.

За даними Microsoft, хакери, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, надіслали фішинговий лист, який містив "фальшиву переадресацію з гіперпосиланням, що спрямовує трафік через домен, контрольований суб'єктом, а потім перенаправляє на вказаний домен".

Група, відповідальна за це, відома під кількома іменами, в тому числі Mint Sandstorm і Charming Kitten, повідомили в Microsoft. За останні кілька років цю ж групу звинувачували в атаках на Всесвітню організацію охорони здоров'я, розсилці святкових привітань американським чиновникам, пронизаних шкідливим програмним забезпеченням, а також у багатьох інших атаках.

У своєму звіті Microsoft заявила, що відстежила зростання "значної активності іранських діячів". Там кажуть, що пов'язані з Іраном хакерські кампанії відрізняються від російських зусиль "тим, що з'являються пізніше у виборчому сезоні й використовують кібератаки, більше спрямовані на проведення виборів, ніж на вплив на виборців".