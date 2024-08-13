Что произошло

Несколько месяцев назад издание Politico начало получать небольшими порциями конфиденциальные документы из штаба Трампа. Неизвестный источник, который это делал, назвал себя "Роберт".

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Утечка включала:

Большой отчет на 271 страницу, в котором раскрывались публично известные уязвимости кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венса.

Частичное досье на сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Также "Роберт" утверждал, что владеет "юридическими и судебными документами Дональда Трампа" и "внутренними обсуждениями предвыборной кампании".

Кампания Трампа заявляет, что ее электронные письма и документы были похищены "иностранными источниками", которые имели целью "посеять хаос" и вмешаться в выборы президента США 2024 года.

Любое СМИ или новостное агентство, которое перепечатывает документы или внутренние коммуникации, выполняет заказ врагов Америки,

– заявил журналистам представитель кампании Трампа Стивен Чунг.

Чунг указал на отчет Microsoft от 9 августа, в котором подробно описывается июньская фишинговая атака, направленная на неназванного "высокопоставленного" сотрудника кампании, который использовал взломанную учетную запись бывшего советника.

По данным Microsoft, хакеры, связанные с Корпусом стражей исламской революции, прислали фишинговое письмо, содержащее "фальшивую переадресацию с гиперссылкой, направляющей трафик через домен, контролируемый субъектом, а затем перенаправляющей на указанный домен".

Группа, ответственная за это, известна под несколькими именами, в том числе Mint Sandstorm і Charming Kitten, сообщили в Microsoft. За последние несколько лет эту же группу обвиняли в атаках на Всемирную организацию здравоохранения, рассылке праздничных поздравлений американским чиновникам, пронизанных вредоносным программным обеспечением, а также во многих других атаках.

В своем отчете Microsoft заявила, что отследила рост "значительной активности иранских деятелей". Там говорят, что связанные с Ираном хакерские кампании отличаются от российских усилий "тем, что появляются позже в избирательном сезоне и используют кибератаки, больше направленные на проведение выборов, чем на влияние на избирателей".