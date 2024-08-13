Що сталося

Кілька місяців тому видання Politico почало отримувати невеликими порціями конфіденційні документи зі штабу Трампа. Невідоме джерело, яке це робило, назвало себе "Роберт".

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Витік включав:

Великий звіт на 271 сторінку, в якому розкривалися публічно відомі вразливості кандидата у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса.

Часткове досьє на сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Також "Роберт" стверджував, що володіє "юридичними й судовими документами Дональда Трампа" і "внутрішніми обговореннями передвиборчої кампанії".

Кампанія Трампа заявляє, що її електронні листи та документи були викрадені "іноземними джерелами", які мали на меті "посіяти хаос" і втрутитись у вибори президента США 2024 року.

Будь-яке ЗМІ або новинне агентство, яке передруковує документи або внутрішні комунікації, виконує замовлення ворогів Америки,

– заявив журналістам речник кампанії Трампа Стівен Чунг.

Чунг вказав на звіт Microsoft від 9 серпня, в якому детально описується червнева фішингова атака, спрямована на неназваного "високопоставленого" співробітника кампанії, який використовував зламаний обліковий запис колишнього радника.

За даними Microsoft, хакери, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, надіслали фішинговий лист, який містив "фальшиву переадресацію з гіперпосиланням, що спрямовує трафік через домен, контрольований суб'єктом, а потім перенаправляє на вказаний домен".

Група, відповідальна за це, відома під кількома іменами, в тому числі Mint Sandstorm і Charming Kitten, повідомили в Microsoft. За останні кілька років цю ж групу звинувачували в атаках на Всесвітню організацію охорони здоров'я, розсилці святкових привітань американським чиновникам, пронизаних шкідливим програмним забезпеченням, а також у багатьох інших атаках.

У своєму звіті Microsoft заявила, що відстежила зростання "значної активності іранських діячів". Там кажуть, що пов'язані з Іраном хакерські кампанії відрізняються від російських зусиль "тим, що з'являються пізніше у виборчому сезоні й використовують кібератаки, більше спрямовані на проведення виборів, ніж на вплив на виборців".