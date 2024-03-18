Як транслювати екран Android на телевізор за допомогою бездротового зв'язку

Можливість вивести на телевізор вміст зі смартфона дуже корисна не лише в роботі, але й вдома, коли ви, наприклад, бажаєте влаштувати перегляд сімейних фото чи відео. Але зробити це на практиці буває дуже не просто, особливо користувачам Android, адже це частіше дратівливий процес, ніж простий та ефективний.

Саме тому 24 Канал зібрав кілька корисних порад, які можуть суттєво спростити увесь процес відзеркалення екрана смартфона на телевізор.

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Вбудований кастинг у програмах

Багато програм для Android мають вбудовану функцію кастингу, що дозволяє користувачам без зусиль проєктувати улюблені відео, фотографії та інші матеріали на великий екран.

Ось які програми мають цю функцію:

YouTube,

Google Фото,

Медіа плеєр VLC для Android,

Netflix,

Amazon Prime.

Всі вони містять просту піктограму для кастингу Google Chromecast, що дозволяє практично миттєво виявити телевізор та транслювати на нього вміст з телефона. Таку функцію можуть мати й інші програми для відтворення медіа, тож перед завантаженням поцікавтеся в переліку функцій, чи підтримує Chromecast конкретний застосунок.

Відзеркалення застосунків в Google Home

Для того, щоб мати змогу транслювати вміст зі смартфона та телевізор, потрібно, щоб ці два пристрої були підключені до однієї Wi-Fi мережі.

Програма Google Home заповнює прогалину в низці інших застосунків, які не мають функції прямого кастингу.

Прив'язавши пристрій Chromecast або смарт-телевізор з підтримкою Chromecast до облікового запису Google, користувачі можуть дзеркально відобразити екран свого телефону на телевізорі лише кількома дотиками.

Ось як можна виконати бездротову трансляцію з Android на телевізор:

Відкрийте програму Google Home і перейдіть на вкладку Пристрої. Виберіть телевізор, на який ви хочете відобразити свій пристрій Android. Торкніться Відобразити мій екран. Коли з'явиться спливаюче вікно, торкніться Транслювати екран. Більшість телефонів запитають підтвердження, щоб почати запис або кастинг. Торкніться Почати зараз.

Після цього ваш смарт-телевізор віддзеркалить все, що відображається на вашому телефоні. Закінчивши кастинг, проведіть вниз у верхній частині екрана телефону, щоб відкрити сповіщення. Потім торкніться стрілки вниз на екрані сповіщення про кастинг і торкніться Від'єднатися.

Samsung Smart View

Власники пристроїв Samsung Galaxy можуть використовувати функцію Smart View для підключення до своїх смарт-телевізорів без додаткових налаштувань. Ця функція гарантує, що доки пристрої перебувають в одній мережі Wi-Fi, віддзеркалення екрана можна швидко переключити в налаштуваннях.

Для цього лише потрібно виконати кілька кроків:

Торкніться перемикача Smart View на панелі швидких налаштувань телефону Samsung. Зачекайте, поки Smart View автоматично знайде сумісні пристрої на вкладці Телефон -> Інші пристрої. Виберіть свій телевізор зі списку пристроїв, що з'явиться. Коли з'явиться спливаюче вікно з підтвердженням, торкніться Почати зараз.

На екрані телевізора одразу з'явиться екран вашого телефону. Меню керування Smart View зникне з правого боку вашого смартфона; проведіть по правому краю в напрямку ліворуч на панелі інструментів Smart View, щоб відкрити такі опції, як

"Селфі-відео",

"Зобразити програму",

"Затемнити екран телефону",

"Призупинити Smart View",

"Від'єднати".

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Це найшвидші та найпростіші способи бездротового віддзеркалення екрана вашого телефону Android на смарт-телевізор, і вони працюють незалежно від того, чи використовуєте ви пристрій Chromecast, Google TV або телевізор LG під управлінням webOS.