Именно поэтому 24 Канал собрал несколько полезных советов, которые могут существенно упростить весь процесс отражения экрана смартфона на телевизор.

Читайте на сайте Смартфон не заряжается, вот как это исправить

Встроенный кастинг в программах

Многие программы для Android имеют встроенную функцию кастинга, что позволяет пользователям без труда проецировать любимые видео, фотографии и другие материалы на большой экран.

Вот какие приложения имеют эту функцию:

YouTube,

Google Фото,

Медиа плеер VLC для Android,

Netflix,

Amazon Prime.

Все они содержат простую пиктограмму для кастинга Google Chromecast, что позволяет практически мгновенно обнаружить телевизор и транслировать на него содержимое с телефона. Такую функцию могут иметь и другие программы для воспроизведения медиа, поэтому перед загрузкой поинтересуйтесь в перечне функций, поддерживает ли Chromecast конкретное приложение.

Важно! Для того, чтобы иметь возможность транслировать содержимое со смартфона и телевизор, нужно, чтобы эти два устройства были подключены к одной Wi-Fi сети.

Отображение приложений в Google Home

Программа Google Home заполняет пробел в ряде других приложений, которые не имеют функции прямого кастинга.

Привязав устройство Chromecast или смарт-телевизор с поддержкой Chromecast к учетной записи Google, пользователи могут зеркально отобразить экран своего телефона на телевизоре всего несколькими прикосновениями.

Вот как можно выполнить беспроводную трансляцию с Android на телевизор:

Откройте приложение Google Home и перейдите на вкладку Устройства. Выберите телевизор, на который вы хотите отобразить свое устройство Android. Нажмите на кнопку Отобразить мой экран. Когда появится всплывающее окно, нажмите на кнопку Транслировать экран. Большинство телефонов запросят подтверждение,, чтобы начать запись или кастинг. Коснитесь кнопки Начать сейчас.

После этого ваш смарт-телевизор отразит все, что отображается на вашем телефоне. Закончив кастинг, проведите вниз в верхней части экрана телефона, чтобы открыть уведомления. Затем коснитесь стрелки вниз на экране уведомления о кастинге и коснитесь Отсоединиться.

Samsung Smart View

Владельцы устройств Samsung Galaxy могут использовать функцию Smart View для подключения к своим смарт-телевизорам без дополнительных настроек. Эта функция гарантирует, что пока устройства находятся в одной сети Wi-Fi, отражение экрана можно быстро переключить в настройках.

Для этого лишь нужно выполнить несколько шагов:

Коснитесь переключателя Smart View на панели быстрых настроек телефона Samsung. Подождите, пока Smart View автоматически найдет совместимые устройства на вкладке Телефон -> Другие устройства. Выберите свой телевизор из появившегося списка устройств,. Когда появится всплывающее окно с подтверждением, коснитесь Начать сейчас.

На экране телевизора сразу появится экран вашего телефона. Меню управления Smart View исчезнет с правой стороны вашего смартфона; проведите по правому краю в направлении налево на панели инструментов Smart View, чтобы открыть такие опции, как

"Селфи-видео",

"Изобразить приложение",

"Затемнить экран телефона",

"Приостановить Smart View",

"Отсоединить".

Смотрите также Почему смартфон внезапно перезагружается и как это исправить

Это самые быстрые и простые способы беспроводного отражения экрана вашего телефона Android на смарт-телевизор, и они работают независимо от того, используете ли вы устройство Chromecast, Google TV или телевизор LG под управлением webOS.