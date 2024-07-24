Якщо смартфон вмикається, але демонструє вам чорний екран, ось кілька кроків від Техно 24, які ви можете зробити, щоб потенційно оживити ваш пристрій.

Читайте на сайті Ці прості правила продовжать життя вашого Android смартфона від батареї

1. Перезавантажте пристрій

Ваш телефон Android може зависнути у вимкненому стані. Для старих пристроїв зі знімним акумулятором вийміть його, зачекайте кілька секунд, а потім знову вставте.

На сучасних телефонах з незнімним акумулятором натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 10-30 секунд, щоб виконати цикл увімкнення та вимкнення.

2. Виправте проблеми із заряджанням

Спочатку перевірте зарядний кабель і адаптер на іншому пристрої, щоб переконатися, що вони працюють. Очистіть зарядний порт телефону від пилу та сміття за допомогою стисненого повітря. Якщо проблема не зникне, спробуйте зарядити телефон ще раз.

3. Перевірте акумулятор

Підключіть пристрій до зарядного пристрою і зачекайте хвилину, щоб побачити, чи з'явиться піктограма акумулятора. Якщо він з'явився, швидше за все, ваш акумулятор в порядку. Якщо ви бачите блимаючий індикатор, дайте телефону зарядитися протягом 30 хвилин, перш ніж знову вмикати його.

Відсутність значка акумулятора або індикатора може означати, що ваш акумулятор потребує заміни.

4. Перевірте, чи немає пошкоджень

Перевірте, чи не пошкоджена кнопка живлення, чи не застрягла вона. Утримуйте її натиснутою, щоб побачити, чи є якась реакція. Крім того, екран може бути несправним.

Затисніть кнопку живлення на 30 секунд, зачекайте дві хвилини на процес завантаження, а потім зателефонуйте на телефон з іншого пристрою. Якщо він задзвонить, проблема, швидше за все, в екрані.

5. Використайте комп'ютер для усунення несправностей

Підключіть телефон до комп'ютера через USB і поставте на зарядку на 15 хвилин. Від'єднайте і знову підключіть кабель протягом 10 секунд, потім заряджайте ще 30 хвилин.

Утримуйте кнопку живлення протягом п'яти секунд, торкніться Перезавантаження на екрані або утримуйте кнопку живлення ще 30 секунд, якщо на екрані не з'явився пункт Перезавантаження.

6. Увійдіть у безпечний режим

Щоб увійти в безпечний режим, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не почнеться процес завантаження, а потім одночасно натисніть кнопки зменшення гучності та живлення.

Якщо пристрій завантажився в безпечному режимі, видаліть усі підозрілі сторонні програми через "Налаштування" > "Програми та сповіщення". Перезавантажте телефон, щоб вийти з безпечного режиму.

7. Поверніть базові налаштування пристрою

Якщо проблема з чорним екраном виникає періодично, розгляньте можливість скидання до заводських налаштувань для усунення програмних збоїв.

Створіть резервну копію даних, потім перейдіть до Налаштування > Загальне управління > Скидання > Скидання до заводських налаштувань і торкніться Скидання.

Якщо телефон не завантажується нормально, виконайте скидання до заводських налаштувань у режимі відновлення.

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Виконання цих кроків може допомогти вам усунути несправність і, можливо, виправити чорний екран на вашому пристрої Android. Якщо проблему не вирішено, зверніться до професійного технічного спеціаліста або до виробника телефону для отримання подальшої допомоги.