Астрономи виявили третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі: знайомтеся з A11pl3Z

Астрономи оголосили про відкриття третього міжзоряного об'єкта, який пролітає через нашу Сонячну систему. Названий A11pl3Z (або 3I/ATLAS), цей загадковий гість із далекого космосу вже привернув увагу вчених усього світу.

На початку липня 2025 року астрономи зафіксували новий об'єкт, який, ймовірно, походить із-за меж Сонячної системи інформує ESO. Це лише третій подібний випадок в історії спостережень, після знаменитих Oumuamua у 2017 році та комети Borisov у 2019 році, інформує 24 Канал.

Дивіться також Конгрес США схвалив плани NASA щодо польотів на Місяць, проти яких виступає Ілон Маск

Що таке A11pl3Z і звідки він узявся?

Об'єкт із тимчасовою назвою A11pl3Z, який тепер офіційно іменується 3I/ATLAS, був виявлений 1 липня 2025 року за допомогою системи ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), що використовує телескопи на Гаваях і в Південній Африці. Дані, зібрані з 25 по 29 червня, допомогли уточнити його траєкторію. Наразі підтверджено, що це міжзоряний об'єкт, тобто він не належить до Сонячної системи і лише пролітає через неї.

ESA's astronomers are actively tracking 3I/ATLAS, which is now the third confirmed interstellar comet to pass through our Solar System! More info at: www.esa.int/Space_Safety...



[image or embed] — ESA Operations (@operations.esa.int) 3 липня 2025 р. о 19:33

A11pl3Z рухається з неймовірною швидкістю 245 000 км/год (близько 68 км/с) і має ексцентриситет орбіти приблизно 6, що вказує на гіперболічну траєкторію – майже пряму лінію. Це означає, що об'єкт не утримується гравітацією Сонця і після проходження через нашу систему назавжди покине її, повернувшись у міжзоряний простір .

Де зараз A11pl3Z і куди прямує?

На момент виявлення об'єкт знаходився всередині орбіти Юпітера, а в жовтні 2025 року він наблизиться до Сонця, опинившись усередині орбіти Марса. Найближчий підхід до Сонця (перигелій) очікується 29 жовтня 2025 року на відстані приблизно 1,4 астрономічної одиниці (близько 210 мільйонів кілометрів), що трохи ближче, ніж орбіта Марса.

Важливо, що A11pl3Z не становить жодної загрози для Землі: під час максимального зближення у грудні він буде на протилежному боці Сонця від нас, на відстані не ближче 240 мільйонів кілометрів.

Наразі об'єкт розташований приблизно за 670 мільйонів кілометрів від Сонця, і астрономи по всьому світу активно спостерігають за ним за допомогою телескопів. До вересня він залишатиметься видимим для наземних спостережень, після чого стане занадто близьким до Сонця для спостереження. Однак на початку грудня A11pl3Z знову з'явиться з іншого боку Сонця, що дасть змогу продовжити дослідження.

Що це за об'єкт?

Поки що вчені не можуть точно визначити природу A11pl3Z. Його діаметр оцінюється в межах 10-20 кілометрів, хоча розмір може бути меншим, якщо об'єкт складається з льоду, який сильніше відбиває світло. Наразі невідомо, чи є він кометою, астероїдом чи іншим типом небесного тіла. На відміну від комети Борисова, A11pl3Z поки що не демонструє видимої коми чи хвоста, що робить його схожим на Oumuamua. Проте в жовтні, коли об'єкт стане яскравішим, астрономи сподіваються отримати більше даних для класифікації.

A11pl3Z – це лише третій підтверджений міжзоряний об'єкт, який відвідує нашу Сонячну систему.

Першим був Oumuamua (1I/Oumuamua), виявлений у 2017 році. Його незвичайна сигароподібна форма та траєкторія викликали гарячі дискусії, включно з гіпотезами про штучне походження, які згодом були спростовані.

Другим став 2I/Borisov, комета, відкрита у 2019 році аматором-астрономом Геннадієм Борисовим. Кожен із цих об'єктів став унікальною можливістю зазирнути за межі нашої системи.

Чому це важливо для науки та для нас?

Відкриття A11pl3Z – це не просто цікава подія, а справжній подарунок для астрономів. Міжзоряні об'єкти дають змогу вивчати матеріали, які сформувалися в інших зоряних системах, що допомагає зрозуміти, як утворюються зірки та планети за межами Сонячної системи. Це ніби отримати зразок із далекого космосу без необхідності відправляти туди космічний корабель.

Для ентузіастів науки, це нагадування про те, наскільки величезним і загадковим є Всесвіт. Завдяки новим технологіям, таким як телескоп імені Віри Рубін, який вже продемонстрував перші результати, подібні відкриття стануть частішими. А поки що ми можемо спостерігати за A11pl3Z і чекати нових даних. Хто знає, можливо, цей об'єкт розкриє нам нові таємниці космосу.