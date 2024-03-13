Starship від SpaceX готується до третього випробувального польоту: відомо дату старту

SpaceX готується до третього випробувального польоту своєї колосальної ракети Starship, запуск якої запланований на 14 березня. Апарат заввишки 121 метр, найбільша ракета з коли-небудь побудованих, вже зібрана на заводі Starbase у Південному Техасі.

Повністю багаторазовий космічний корабель Starship пройшов два випробувальні польоти, обидва з яких відбулися з труднощами, нагадує 24 Канал.

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Під час першого польоту в квітні стався збій у відділенні ступенів, що призвело до навмисної детонації.

Під час другого польоту було досягнуто кількох важливих результатів, але зрештою він закінчився вибухом.

Нова траєкторія і цілі

Майбутнє випробування пройде за іншою траєкторією, а метою падіння буде Індійський океан. SpaceX планує випробувати нові операції, в тому числі маневри з відкриванням дверей корисного навантаження і демонстрацію передачі палива.

Регуляторні перешкоди

Попри заплановану дату запуску, SpaceX ще не отримала ліцензію на запуск від Федерального управління цивільної авіації США після розслідування тестового польоту в листопаді 2023 року. Компанія зберігає оптимізм, оскільки вирішує останні регуляторні вимоги.

Графік запуску

Запуск заплановано на 8 ранку за східним часом (14:00 за Києвом), пряма трансляція розпочнеться за 30 хвилин до цього на X.

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Амбітний проєкт SpaceX привертає значну увагу, оскільки успіх може прокласти шлях до дослідження далекого космосу, запусків важких ракет і космічного туризму, включаючи дві приватні подорожі на Місяць, які компанія вже продала.