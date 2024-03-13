Полностью многоразовый космический корабль Starship прошел два испытательных полета, оба из которых состоялись с трудностями, напоминает 24 Канал.

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Во время первого полета в апреле произошел сбой в отделении ступеней, что привело к преднамеренной детонации.

Во время второго полета было достигнуто несколько важных результатов, но в конце концов он закончился взрывом.

Новая траектория и цели

Будущее испытание пройдет по другой траектории, а целью падения будет Индийский океан. SpaceX планирует испытать новые операции, в том числе маневры с открыванием дверей полезной нагрузки и демонстрацию передачи топлива.

Регуляторные препятствия

Несмотря на запланированную дату запуска, SpaceX еще не получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США после расследования тестового полета в ноябре 2023 года. Компания сохраняет оптимизм, поскольку решает последние регуляторные требования.

График запуска

Запуск запланирован на 8 утра по восточному времени (14:00 по Киеву), прямая трансляция начнется за 30 минут до этого на X.

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Амбициозный проект SpaceX привлекает значительное внимание, поскольку успех может проложить путь к исследованию дальнего космоса, запусков тяжелых ракет и космического туризма, включая два частных путешествия на Луну, которые компания уже продала.