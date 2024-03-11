Используя данные, собранные зондом NASA Juno, который исследует Юпитер с 2016 года, ученые изучили атмосферную струю в пределах "Большого голубого пятна". Эта струя, высокоскоростное течение в атмосфере газового гиганта, демонстрирует динамическое поведение, колеблясь примерно каждые четыре года.

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Что происходит на Юпитере?

Полученные данные указывают на связь между колебаниями струи и волновым поведением в водородных недрах Юпитера, что проливает свет на динамику магнитного поля планеты. По словам ученых, планетарные магнитные поля позволяют заглянуть в иначе недоступные глубины недр планеты.

Дальнейший анализ данных зонда Juno может раскрыть специфическую природу этих волн и их взаимодействие с магнитным полем Юпитера. Предыдущие открытия, сделанные благодаря аппарату, позволили глубже понять атмосферу планеты, в том числе получить захватывающие изображения его полярных сияний и спутников, таких как Европа, Ганимед и Ио.

Поскольку Juno продолжает свою длительную миссию, ученые надеются узнать больше о самой большой планете нашей Солнечной системы и ее загадочных магнитных тайнах.