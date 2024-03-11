Використовуючи дані, зібрані зондом NASA Juno, який досліджує Юпітер з 2016 року, науковці вивчили атмосферний струмінь в межах "Великої блакитної плями". Цей струмінь, високошвидкісна течія в атмосфері газового гіганта, демонструє динамічну поведінку, коливаючись приблизно кожні чотири роки.

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Що відбувається на Юпітері?

Отримані дані вказують на зв'язок між коливаннями струменя і хвильовою поведінкою у водневих надрах Юпітера, що проливає світло на динаміку магнітного поля планети. За словами вчених, планетарні магнітні поля дають змогу зазирнути в інакше недоступні глибини надр планети.

Подальший аналіз даних зонда Juno може розкрити специфічну природу цих хвиль та їхню взаємодію з магнітним полем Юпітера. Попередні відкриття, зроблені завдяки апарату, дали змогу глибше зрозуміти атмосферу планети, в тому числі отримати захоплюючі зображення його полярних сяйв і супутників, таких як Європа, Ганімед та Іо.

Оскільки Juno продовжує свою тривалу місію, вчені сподіваються дізнатися більше про найбільшу планету нашої Сонячної системи та її загадкові магнітні таємниці.