Що відправлять позаземним цивілізаціям?

Пам'ятна дошка, яку планується доставити на борт автоматичної станції Europa Clipper, знаменує собою важливу віху в постійних дослідженнях NASA зовнішніх кордонів нашої Сонячної системи. Основна мета місії Europa Clipper – дослідити потенціал життя у величезному підлідному океані Європи, який, за оцінками, містить удвічі більше води, ніж океани Землі.

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Виготовлена з танталу, розміром 18×28 см, табличка слугує захисною кришкою для відсіку з науковим обладнанням. Попри інтенсивну радіаційну обстановку, що оточує Європу, табличка слугує символічним жестом незгасаючої допитливості людства та духу дослідження.



Перша сторона таблички, яка буде розміщена на апараті Europa Clipper / Фото NASA

Меморіальна дошка з написаним від руки віршем американської поетеси Ади Лімон та абстрактним зображенням піонерського рівняння Френка Дрейка для підрахунку кількості позаземних цивілізацій поєднує в собі як мистецьке вираження, так і наукове дослідження.

Крім того, на лицьовій стороні викарбувано портрет видатного вченого Рона Грілі, що виділяє історичне значення місії в галузі дослідження планет, а також витончені гравіювання зображують частоти, які використовувалися для пошуку сигналів інопланетян, та імена понад 2,6 мільйона людей, які зробили свій внесок у цю справу.



Друга сторона таблички / Фото NASA

На зворотній стороні представлено 103 зображення слова "вода" різними мовами, що символізує колективне розуміння людством цієї найважливішої стихії.

Старт місії Europa Clipper

Запланований до запуску в жовтні 2024 року, Europa Clipper здійснить 49 прольотів повз Європу після прибуття в 2030 році. Доля пам'ятної дошки залишається невизначеною, вона навряд чи досягне поверхні супутника, оскільки попередні місії вирішили спалювати космічні апарати після входу в атмосферу Юпітера, щоб запобігти потенційному забрудненню.

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Місія Europa Clipper є визначною подією в постійному прагненні розкрити таємниці наших космічних сусідів, що свідчить про непохитну прихильність людства до досліджень і відкриттів.