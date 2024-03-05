У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, були використані дані інструменту Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) на борту космічного апарату Juno, який пролетів над Європою на висоті 354 км 29 вересня 2022 року.

А тим часом Зонд "Галілео" знайшов на Землі океани та континенти, і це дуже важливе "відкриття"

Інструмент виявив наявність іонів атомарного водню, що виходили з атмосфери Європи, які вказували на велику кількість кисню, що вироблявся на поверхні.

Дослідники підрахували, що Європа виробляє близько 12 кілограмів кисню на секунду, чого достатньо, щоб забезпечити киснем для дихання один мільйон людей протягом доби.

Однак вони також зазначили, що не весь кисень досягає підповерхневого океану Європи, де, як припускають деякі науковці, можуть існувати різноманітні форми життя. Частина кисню може затримуватися в кризі або вступати в реакцію з іншими елементами на поверхні.

Європа стає все цікавішою

Саме крижана Європа давно є об'єктом низки досліджень багатьох науковців, адже вона може містити життя у відомій нам формі, або навіть стати для людей одним із форпостів у Сонячній системі.

Це дослідження ще більше підігріває інтерес до Європи як до потенційного середовища існування життя за межами Землі.

У жовтні 2024 року NASA планує запустити місію Europa Clipper, яка пролетить орбіту Юпітера і здійснить кілька прольотів повз Європу з дев'ятьма науковими інструментами для дослідження геології, хімії та біології Місяця. Місія має на меті визначити, чи є на Європі умови, необхідні для життя.

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Європа – один з чотирьох великих галілеєвих супутників Юпітера, разом з Іо, Ганімедом і Каллісто. Він трохи менший за земний супутник, але має товстий шар льоду, що вкриває глобальний океан рідкої води.

Це також одне з найбільш вулканічно активних тіл у Сонячній системі, з його поверхні вивергаються гейзери та шлейфи водяної пари. На Європу впливає сильне гравітаційне тяжіння Юпітера, яке спричиняє приливне нагрівання і деформацію надр Місяця.