На фото, зроблених супутником Terra 3 березня 2024 року, видно кілька круглих розривів у шарі альтокупчастих хмар, що нагадують краплі води або воронки в небі, повідомляє 24 Канал.

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Як утворюються такі хмари

Ці утворення мають наукову назву "кавумні хмари" і виникають внаслідок прольоту літаків крізь переохолоджені краплі рідкої води в хмарах. Коли літаки пролітають крізь них, краплі замерзають і падають на меншу висоту, створюючи клаптеві сліди, які називаються віргами, і залишаючи після себе круглі або витягнуті отвори.



Кавумні хмари над Мексиканською затокою / Фото NASA

За даними NASA, ці конкретні кавумні хмари, ймовірно, були створені літаками, що злітають і приземляються в Міжнародному аеропорту Маямі, який розташований приблизно на відстані 240 кілометрів на північний схід від супутника.

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Купчасті хмари часто плутають з НЛО або позаземною діяльністю, але насправді вони є природним і нешкідливим результатом людської діяльності та атмосферної фізики. Вони є одним з багатьох способів, якими людство залишає свій слід у навколишньому світі.