Нова стаття, опублікована в журналі Британського міжпланетного товариства, пропонує два додаткові фактори, які можуть обмежити шанси знайти розумне позаземне життя у Всесвіті. 24 Канал пропонує заглибитися в нове та цікаве дослідження.

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Закриті у власних світах

Стаття, написана Еліо Кірога Родрігесом (Elio Quiroga Rodríguez), професором Університету Атлантіко Медіо в Іспанії, ґрунтується на відомому рівнянні Дрейка, сформульованому астрофізиком Френком Дрейком у 1961 році.

Рівняння Дрейка оцінює кількість активних, комунікативних позаземних цивілізацій у нашій Галактиці, враховуючи різні фактори, такі як швидкість зореутворення, частка зірок з планетами та частка планет, на яких може розвиватися життя.

Однак Кірога стверджує, що рівняння Дрейка не враховує деякі фізичні обмеження, які можуть завадити деяким інопланетним цивілізаціям покинути свої планети або спілкуватися з іншими.

Перше обмеження – це швидкість втечі, тобто мінімальна швидкість, необхідна для того, щоб вирватися з-під гравітаційного тяжіння планети. Кірога припускає, що цивілізації на планетах, набагато більших за Землю, так званих супер-Землях, повинні б були натрапити на величезні труднощі при запуску ракет у космос, оскільки їм знадобилося б набагато більше палива і міцніших матеріалів, ніж є у нас.

– це швидкість втечі, тобто мінімальна швидкість, необхідна для того, щоб вирватися з-під гравітаційного тяжіння планети. Кірога припускає, що цивілізації на планетах, набагато більших за Землю, так званих супер-Землях, повинні б були натрапити на величезні труднощі при запуску ракет у космос, оскільки їм знадобилося б набагато більше палива і міцніших матеріалів, ніж є у нас. Другим обмеженням є можливість існування водних або рідинних цивілізацій, які Кірога називає "світами в акваріумі". Він припускає, що такі цивілізації мали б менше стимулів розвивати технології зв'язку на великі відстані, оскільки вони могли б легко спілкуватися за допомогою звукових хвиль у своєму рідкому середовищі. Крім того, вони мали б менший доступ до таких ресурсів, як метали і вогонь, які є необхідними для технологічного прогресу.

А тим часом Зонд "Галілео" знайшов на Землі океани та континенти, і це дуже важливе "відкриття"

Стаття Кіроги додає нову перспективу парадокса Фермі, який полягає в очевидному протиріччі між високою ймовірністю існування позаземного життя і відсутністю доказів його існування. Його робота припускає, що деякі інопланетні цивілізації можуть існувати, але не можуть досліджувати або контактувати з іншими світами через низку фізичних обмежень довкілля та планети.