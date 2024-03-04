Нова стаття, опублікована в журналі Британського міжпланетного товариства, пропонує два додаткові фактори, які можуть обмежити шанси знайти розумне позаземне життя у Всесвіті. 24 Канал пропонує заглибитися в нове та цікаве дослідження.
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Закриті у власних світах
Стаття, написана Еліо Кірога Родрігесом (Elio Quiroga Rodríguez), професором Університету Атлантіко Медіо в Іспанії, ґрунтується на відомому рівнянні Дрейка, сформульованому астрофізиком Френком Дрейком у 1961 році.
Однак Кірога стверджує, що рівняння Дрейка не враховує деякі фізичні обмеження, які можуть завадити деяким інопланетним цивілізаціям покинути свої планети або спілкуватися з іншими.
- Перше обмеження – це швидкість втечі, тобто мінімальна швидкість, необхідна для того, щоб вирватися з-під гравітаційного тяжіння планети. Кірога припускає, що цивілізації на планетах, набагато більших за Землю, так званих супер-Землях, повинні б були натрапити на величезні труднощі при запуску ракет у космос, оскільки їм знадобилося б набагато більше палива і міцніших матеріалів, ніж є у нас.
- Другим обмеженням є можливість існування водних або рідинних цивілізацій, які Кірога називає "світами в акваріумі". Він припускає, що такі цивілізації мали б менше стимулів розвивати технології зв'язку на великі відстані, оскільки вони могли б легко спілкуватися за допомогою звукових хвиль у своєму рідкому середовищі. Крім того, вони мали б менший доступ до таких ресурсів, як метали і вогонь, які є необхідними для технологічного прогресу.
А тим часом Зонд "Галілео" знайшов на Землі океани та континенти, і це дуже важливе "відкриття"
Стаття Кіроги додає нову перспективу парадокса Фермі, який полягає в очевидному протиріччі між високою ймовірністю існування позаземного життя і відсутністю доказів його існування. Його робота припускає, що деякі інопланетні цивілізації можуть існувати, але не можуть досліджувати або контактувати з іншими світами через низку фізичних обмежень довкілля та планети.