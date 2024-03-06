Протопланетні диски – це місця народження планет, де пил і газ, що обертаються навколо зорі, поступово збираються разом, утворюючи більші тіла. Однак багато деталей цього процесу досі невідомі, наприклад, як газ розсіюється і як різні планети отримують різну кількість газу.

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Чому це важливе відкриття

Вітер з диска TCha може дати деякі відповіді на питання утворення та формування цих об'єктів. За словами дослідників, вітер спричинений високоенергетичними фотонами від центральної зірки, які нагріваються і виштовхують газ з диска.

Вітер забирає приблизно одну місячну масу газу на рік, що обмежує час, доступний для молодих планет для акреції газу з навколишнього середовища.

Дослідники виявили вітер, проаналізувавши спектр диска, який показує підписи різних елементів. Вони знайшли чотири лінії, що відповідають неону та аргону, які є рідкісними в протопланетних дисках, але рясніють вітрами. Потужні інструменти телескопа Вебба дозволили їм виміряти ці лінії з безпрецедентною чутливістю і роздільною здатністю.

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Команда планує продовжити спостереження за диском TCha та іншими подібними системами, щоб краще зрозуміти роль вітрів у формуванні планет. Вони сподіваються, що їхні знахідки проллють світло на різноманітність та еволюцію планетних систем у Всесвіті.