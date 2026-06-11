Скандальний телефон Трампа розібрали на деталі й підтвердили сумні підозри

Коли на ринку з'явився смартфон під брендом Трампа, обіцянки про суто американське походження пристрою викликали чимало скепсису. Нове дослідження фахівців із ремонту електроніки розставило крапки над "і", показавши, що насправді приховано під золотистим корпусом цього девайса.

Що знайшли під кришкою Trump Mobile T1?

Спеціалісти відомого ресурсу iFixit провели детальне розбирання смартфона Trump Mobile T1 і підтвердили здогадки, які раніше озвучували журналісти. Пристрій виявився майже повною копією смартфона HTC U24 Pro, який випустили ще у 2024 році. Щоб довести це, експерти не лише розібрали гаджет на частини, а й скористалися промисловим комп'ютерним томографом Lumafield.

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Чи справді телефон Трампа виготовлений в Америці? Наше глибоке розбирання показує, що Trump Mobile T1 – це, по суті, пофарбований у золотий колір і перейменований HTC U24 Pro,

– прокоментував технічний фахівець iFixit Шахрам Мохтарі.

Дослідження показало, що внутрішня архітектура обох телефонів буквально ідентична. Розташування компонентів, форма плат, розміщення гвинтів і навіть захисних наклейок збігаються до найдрібніших деталей.

Під час перевірки фахівці провели цікавий експеримент: вони переставили материнську плату з HTC U24 Pro в корпус "президентського" телефона, і вона запрацювала без жодних проблем. Це остаточно підтвердило, що технічно це один і той самий пристрій.

Мінімальні зміни та китайське коріння

Попри заяви про "американські цінності" в дизайні, зміни в Trump Mobile T1 мають суто косметичний характер:

Наприклад, інженери помітили, що в T1 трохи змістили спалах, але для цього виробник просто подовжив гнучкий кабель, не змінюючи саму плату.

Також дещо іншим став візерунок отворів на алюмінієвому шасі в районі динаміків.

Екран смартфона HTC має діагональ 6,8 дюйма, тоді як у характеристиках T1 вказано 6,78 дюйма. Проте візуально та за результатами вимірювань ці панелі видаються абсолютно однаковими.

Основна начинка пристрою також не залишає сумнівів у його походженні. Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Цікаво, що в моделі від Трампа використовують пам'ять Micron (12 гігабайтів оперативної та 512 гігабайтів постійної), тоді як у протестованому HTC стояли модулі від SK Hynix. Проте такі заміни постачальників є звичною практикою для виробників електроніки.

Досі HTC мовчала про існування T1. Це може означати, що вони або продали права на дизайн U24 Pro компанії Trump Mobile, або, що більш імовірно, вони ніколи не володіли правами на цей дизайн від самого початку,

– додав Шахрам Мохтарі.

Як зазначає видання The Verge, більшість компаній, крім таких гігантів як Apple чи Google, замовляють розробку та виготовлення смартфонів у сторонніх виробників (ODM) у Китаї. Смартфон T1, найімовірніше, зійшов із конвеєра заводу в провінції Гуандун, де вже були готові інструменти та лінії для випуску HTC U24 Pro.

Загадка акумулятора та реальні обсяги продажів

Єдина суттєва відмінність між пристроями – це акумулятор. У Trump Mobile T1 встановлений елемент ємністю 19,35 ват-годин, тоді як оригінальний HTC має 17,23 ват-годин. Батарея для T1 виготовлена філіппінською компанією Newlix Mfg Inc., яка зареєстрована лише 2025 року. Проте за більшу ємність довелося заплатити швидкістю: телефон Трампа підтримує зарядку потужністю лише 30 ват, що вдвічі менше за 60 ват у HTC.

Вибір філіппінського постачальника батарей замість китайського може свідчити про невеликі обсяги виробництва. Нещодавні дані про витік інформації вказують на те, що Trump Mobile продала лише близько 30 000 пристроїв разом із тарифними планами. Це суттєво менше за початкові заяви про 600 000 попередніх замовлень.

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Зроблено не в США

Що стосується гучного маркування "Assembled in USA", то фахівці скептично оцінюють ці заяви. Хоча збірка з десяти готових компонентів у Флориді теоретично можлива, основні частини – шасі, екран та електроніка – все одно приїжджають із Китаю. Справжнє виробництво смартфонів у США потребує величезних інвестицій, професійної бази та десятиліть розвитку, щоб розбудувати заводи для кожного компонента.

У підсумку iFixit поставила Trump Mobile T1 низький бал за ремонтопридатність – лише 3 з 10 можливих. Це пояснюють відсутністю офіційних інструкцій з ремонту та запасних частин, що робить цей дорогий гаджет фактично одноразовим.