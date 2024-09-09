Дві очікувані функції Apple Intelligence не покажуть на презентації

До презентації Apple лишається всього кілька годин, а це означає, що кількість чуток і витоків інформації збільшується в кілька разів. Крім пристроїв, ми очікуємо на більш детальну презентацію штучного інтелекту Apple Intelligence, який принесе ряд корисних можливостей. На жаль, серед них не буде двох функцій, які тестуватимуть ще кілька місяців.

Не чекайте ці функції відразу після презентації

Марк Гурман сьогодні повідомив, що генератор зображень Image Playground і генератор емодзі Genmoji вийдуть в iOS 18.2, яка очікується не раніше, як у грудні 2024 року.

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Apple описує Image Playground так: "Створюйте веселі, оригінальні зображення за лічені секунди за допомогою функції Image Playground прямо у ваших додатках. Створіть абсолютно нове зображення на основі опису, запропонованих концепцій і навіть людини з вашої бібліотеки фотографій. Ви можете легко налаштувати стиль і внести зміни, щоб він відповідав темі повідомлень, дошці вільної форми або слайду в Keynote".

так: "Створюйте веселі, оригінальні зображення за лічені секунди за допомогою функції Image Playground прямо у ваших додатках. Створіть абсолютно нове зображення на основі опису, запропонованих концепцій і навіть людини з вашої бібліотеки фотографій. Ви можете легко налаштувати стиль і внести зміни, щоб він відповідав темі повідомлень, дошці вільної форми або слайду в Keynote". Що Apple каже про Genmoji: "Створіть абсолютно новий генеративний емодзі прямо на клавіатурі, щоб відповідати будь-якій розмові. Створіть опис, щоб переглянути прев'ю, і відредагуйте його до ідеального. Ви навіть можете вибрати когось зі своєї бібліотеки фотографій і створити Genmoji, схожого на нього".



Функція Genmoji / Фото Apple

Перші функції Apple Intelligence будуть доступні, починаючи з iOS 18.1, яка, ймовірно, буде випущена для публіки в жовтні. Ці функції включають нові інструменти для створення та узагальнення тексту, резюмування повідомлень, запропоновані відповіді в додатку "Повідомлення", можливість записувати та розшифровувати телефонні розмови, новий інструмент "Очищення" в додатку "Фотографії", який дозволяє швидко видаляти об'єкти з фотографій, та деякі інші функції.

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Для роботи Apple Intelligence потрібен iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max з iOS 18.1 або новішої версії. Спочатку функції будуть доступні лише англійською мовою. Apple заявила, що більше мов буде доступно протягом наступного року.