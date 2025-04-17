Дорожче, ніж у конкурентів: інсайдер назвав можливу ціну складаного iPhone 18 Fold

Як відомо, Apple уже деякий час працює над смартфоном, який міг би складатися завдяки гнучкому екрану. Нещодавно ми чули новини про те, що компанія змогла подолати головну перепону – видиму складку, яка лишалася, навіть коли пристрій розкладається. Згідно з новим витоком, перший складаний iPhone може виявитися одним із найдорожчих смартфонів на ринку.

Ціна кусатиметься

Інсайдер Instant Digital повідомляє на платформі Weibo, що очікувана ціна пристрою становитиме від 2100 до 2300 доларів. Це помітно більше, ніж у конкурентів – наприклад, Samsung Galaxy Fold 6 стартує з 1900 доларів, а Google Pixel 9 Pro Fold взагалі починається з 1799 доларів, повідомляє 24 Канал.

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Очікується, що Apple представить свій перший складаний смартфон наступного року в межах лінійки iPhone 18. Згідно з наявною інформацією, пристрій отримає два дисплеї: 5,5-дюймовий зовнішній та великий внутрішній екран на 7,8 дюйма із співвідношенням сторін майже 4:3.

Компанія також планує вирішити типову для подібних гаджетів проблему – помітну складку на екрані. Цей недолік наразі є однією з причин, чому багато людей не поспішають переходити на складані смартфони. Як би компанії не намагалися, поки що нікому не вдалося зробити місце згинання невидимим.

Аналітик Мінг-Чі Куо раніше вже припускав, що ціна складаного iPhone перевищить 2000 доларів. Тепер же завдяки оцінкам Instant Digital ми маємо трохи більше ясності.

Так, пристрій буде найдорожчим серед складаних смартфонів, але з огляду на практику Apple та очікування користувачів – це не дивує. До того ж iOS давно показує себе куди краще на великих дисплеях, ніж Android, тож багато хто роками чекав саме на планшетоподібний iPhone.

Виробництво, ймовірно, стартуватиме обережно, з меншими обсягами, щоб спочатку перевірити реакцію ринку й не повторити долю Apple Vision Pro, гарнітури, яку компанія була змушена припинити виробляти через низький попит. Але якщо все піде за планом, реліз відбудеться вже у 2026 році. Деякі аналітики навіть вважають, що саме цей пристрій може стати поворотним моментом для Apple після нещодавнього падіння продажів.