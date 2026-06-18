Купувати iPhone варто вже зараз, бо Apple готує підвищення цін – хто у цьому винен

Світовий бум штучного інтелекту приніс проблеми не лише виробникам чипів. Тепер наслідки відчують і покупці споживчої електроніки. В Apple уже відкрито говорять про неминучі зміни, які можуть торкнутися найпопулярніших продуктів компанії.

Про це пишуть TechCrunch, 9to5Mac та The Wall Street Journal. Apple офіційно підтвердила, що в майбутньому підвищить ціни на частину своєї продукції через тривалий дефіцит пам'яті та різке зростання вартості компонентів.

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Генеральний директор Apple Тім Кук заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що компанія більше не може повністю компенсувати витрати на пам'ять власним коштом. За його словами, ситуація стала критичною через безпрецедентний попит на компоненти для систем штучного інтелекту.

На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою,

– сказав Тім Кук.

Проблема пов'язана з так званим RAMageddon – глобальним дефіцитом оперативної пам'яті. Виробники ШІ-серверів скуповують величезні обсяги сучасної високошвидкісної пам'яті HBM, необхідної для навчання та роботи великих мовних моделей. Через це виробники чипів переорієнтовують виробничі потужності на потреби центрів обробки даних, залишаючи менше ресурсів для споживчої електроніки.

За словами Кука, особливо гостро проблема зачепила ринок DRAM-пам'яті. Він наголосив, що виробники пам'яті спрямовують дедалі більшу частину поставок саме на ШІ-індустрію.

Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати нові пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне підвищення цін. Нам потрібно, щоб ціни та доступність пам'яті для споживчих продуктів повернулися до розумних рівнів,

– зазначив керівник Apple.

Які пристрої можуть подорожчати?

Apple поки не називає конкретні продукти, яких торкнеться підвищення цін. Також компанія не розкриває терміни запровадження нових цінників.

Втім аналітики вважають, що одним із головних кандидатів на подорожчання стане наступне покоління iPhone, презентацію якого традиційно очікують у вересні. Саме тоді компанія отримає можливість оновити цінову політику разом із запуском нових моделей.

Дефіцит пам'яті впливає не лише на смартфони. DRAM та NAND-чипи використовують практично всі продукти Apple, включно з Mac, iPad, Apple Watch та гарнітурою Apple Vision Pro.

Дослідницька компанія TechInsights уже спробувала оцінити масштаби можливого подорожчання. За її розрахунками, Apple доведеться додати приблизно 270 доларів до вартості наступного iPhone Pro, якщо компанія захоче зберегти нинішню рентабельність. Для порівняння, iPhone 17 Pro сьогодні стартує від 1099 доларів.

Перші сигнали вже з'явилися

Фактично Apple вже почала коригувати ціни на окремі пристрої. Як зазначає 9to5Mac, компанія нещодавно підвищила стартову ціну Mac mini. Формально Apple не збільшувала вартість існуючої конфігурації, а просто прибрала найдешевшу версію зі списку доступних моделей.

На цьому тлі аналітики припускають, що надалі Apple може вдатися вже до прямого підвищення цін без подібних маркетингових маневрів.

Символічно, що новина прозвучала за кілька місяців до зміни керівництва компанії. 1 вересня посаду генерального директора Apple займе Джон Тернус, тоді як Тім Кук перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Втім, проблема дефіциту пам'яті стане одним із перших великих викликів для нового очільника компанії.

ШІ приносить Apple не лише можливості

Ситуація виглядає особливо показово на тлі того, що штучний інтелект поки не став для Apple беззаперечною перевагою.

Компанія вже кілька років намагається наздогнати конкурентів у сфері ШІ-функцій. На початку 2026 року Apple навіть погодилася виплатити 250 мільйонів доларів для врегулювання позову щодо реклами функцій Apple Intelligence, які компанія обіцяла раніше, але не змогла вчасно реалізувати.

Під час конференції WWDC 2026 Apple продемонструвала суттєво оновлену Siri та нові ШІ-можливості для своїх пристроїв. Однак тут виникає ще один парадокс: що більше функцій штучного інтелекту працюватиме безпосередньо на смартфоні чи комп'ютері, то більше оперативної пам'яті вимагатимуть ці пристрої.

Іншими словами, ШІ створює для Apple подвійний виклик. Компанії потрібно одночасно інвестувати в розвиток нових функцій і купувати дедалі дорожчі компоненти для їхньої роботи. Якщо ситуація на ринку пам'яті не стабілізується найближчим часом, фінальний рахунок, найімовірніше, доведеться оплачувати покупцям.