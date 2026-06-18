Об этом пишут TechCrunch, 9to5Mac и The Wall Street Journal. Apple официально подтвердила, что в будущем повысит цены на часть своей продукции из-за продолжительного дефицита памяти и резкого роста стоимости компонентов.

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Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью The Wall Street Journal, что компания больше не может полностью компенсировать расходы на память за свой счет. По его словам, ситуация стала критической из-за беспрецедентного спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта.

К сожалению, повышение цен неизбежно. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромный рост затрат, который перекладывают на нас поставщики, и пытались защитить клиентов от этих повышений, но ситуация стала неустойчивой,

– сказал Тим Кук.

Проблема связана с так называемым RAMageddon — глобальным дефицитом оперативной памяти. Производители ИИ-серверов скупают огромные объемы современной высокоскоростной памяти HBM, необходимой для обучения и работы крупных языковых моделей. Из-за этого производители чипов переориентируют производственные мощности на потребности центров обработки данных, оставляя меньше ресурсов для потребительской электроники.

По словам Кука, особенно остро проблема затронула рынок DRAM-памяти. Он подчеркнул, что производители памяти направляют все большую часть поставок именно в ИИ-индустрию.

Предложение сокращается именно тогда, когда потребители хотят покупать новые устройства, а производители памяти перекладывают на нас огромное повышение цен. Нам нужно, чтобы цены и доступность памяти для потребительских продуктов вернулись к разумным уровням,

– отметил руководитель Apple.

Какие устройства могут подорожать?

Apple пока не называет конкретные продукты, которых коснется повышение цен. Также компания не раскрывает сроки введения новых ценников.

Впрочем, аналитики считают, что одним из главных кандидатов на подорожание станет следующее поколение iPhone, презентацию которого традиционно ожидают в сентябре. Именно тогда компания получит возможность обновить ценовую политику вместе с запуском новых моделей.

Дефицит памяти влияет не только на смартфоны. Чипы DRAM и NAND используются практически во всех продуктах Apple, включая Mac, iPad, Apple Watch и гарнитуру Apple Vision Pro.

Исследовательская компания TechInsights уже попыталась оценить масштабы возможного подорожания. По её расчётам, Apple придётся добавить примерно 270 долларов к стоимости следующего iPhone Pro, если компания захочет сохранить нынешнюю рентабельность. Для сравнения: iPhone 17 Pro сегодня стоит от 1099 долларов.

Первые сигналы уже появились

Фактически Apple уже начала корректировать цены на отдельные устройства. Как отмечает 9to5Mac, компания недавно повысила стартовую цену на Mac mini. Формально Apple не повышала стоимость существующей конфигурации, а просто убрала самую дешевую версию из списка доступных моделей.

На этом фоне аналитики предполагают, что в дальнейшем Apple может прибегнуть уже к прямому повышению цен без подобных маркетинговых маневров.

Символично, что новость прозвучала за несколько месяцев до смены руководства компании. 1 сентября пост генерального директора Apple займет Джон Тернус, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Впрочем, проблема дефицита памяти станет одним из первых серьезных вызовов для нового руководителя компании.

ИИ приносит Apple не только возможности

Ситуация выглядит особенно показательно на фоне того, что искусственный интеллект пока не стал для Apple неоспоримым преимуществом.

Компания уже несколько лет пытается догнать конкурентов в сфере ИИ-функций. В начале 2026 года Apple даже согласилась выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования иска, связанного с рекламой функций Apple Intelligence, которые компания обещала ранее, но не смогла своевременно реализовать.

Во время конференции WWDC 2026 Apple продемонстрировала существенно обновленную Siri и новые ИИ-возможности для своих устройств. Однако здесь возникает ещё один парадокс: чем больше функций искусственного интеллекта будет работать непосредственно на смартфоне или компьютере, тем больше оперативной памяти потребуется этим устройствам.

Другими словами, ИИ ставит перед Apple двойной вызов. Компании нужно одновременно инвестировать в развитие новых функций и закупать всё более дорогие компоненты для их работы. Если ситуация на рынке памяти не стабилизируется в ближайшее время, окончательный счёт, скорее всего, придётся оплачивать покупателям.