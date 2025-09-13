Старовинний документ може змінити уявлення про одну з найвідоміших християнських реліквій. У тексті, написаному сотні років тому, відомий теолог прямо називає Туринську плащаницю підробкою. Ця знахідка додає нових аргументів у багаторічну дискусію про походження та справжність полотна, яким, як вважається, було вкрите тіло Ісуса Христа після розп'яття.

Що відомо про давній рукопис та його автора?

Нещодавно виявлений історичний документ став найстарішим письмовим свідченням, яке заперечує автентичність Туринської плащаниці. Автором тексту є Ніколь Орезм – видатний нормандський теолог, філософ і вчений XIV століття, який згодом став єпископом Лізьє у Франції. У своєму трактаті він назвав плащаницю "явною" та "очевидною" підробкою, створеною священнослужителями для обману вірян і збору пожертв, пише 24 Канал з посиланням на Journal of Medieval History.

Дослідження провів історик з Лувенського католицького університету Ніколя Сарзо. Він підкреслює, що Орезм був одним із ключових інтелектуалів свого часу, відомим раціональним підходом до пояснення чудес та інших незвичайних явищ. За словами Сарзо, викриття Орезма є найбільш раннім авторитетним спростуванням справжності плащаниці, що передує навіть відомій заяві єпископа П'єра д'Арсі 1389 року.

Багато священнослужителів обманюють інших, щоб отримати пожертви для своїх церков. Це явно стосується церкви в Шампані, де, як говорили, зберігалася плащаниця Господа Ісуса Христа, а також майже нескінченної кількості тих, хто підробляв такі речі, та інші,

– написав Орезм.

Професор історії християнства Туринського університету Андреа Ніколетті погоджується, що віднайдений рукопис є ще одним доказом того, що про несправжність реліквії було відомо ще в Середньовіччі. На його думку, новина про обман була настільки поширеною, що Орезм міг сміливо посилатися на неї у своїх працях, розраховуючи на обізнаність читачів.

Історичні джерела підтверджують, що близько 1355 року єпископ Труа наказав прибрати плащаницю з публічного огляду після розслідування, яке виявило, що людям платили за "фальшиві дива". Через три десятиліття Папа Климент VII дозволив знову виставляти реліквію, але з суворою умовою: вірян мали попереджати, що це лише "фігура або репрезентація" справжньої плащаниці. Зрештою, в 1389 році її офіційно оголосили підробкою.

Водночас дискусії щодо походження плащаниці тривають. Хоча радіовуглецеве датування 1988 року вказувало на її створення в XIII-XIV століттях, деякі сучасні дослідження ставлять цей результат під сумнів через можливе забруднення зразків. Наприклад, рентгенівський аналіз 2022 року показав, що структура волокон льону схожа на зразки I століття, тобто в часи ймовірного життя Ісуса. Інші аргументи на користь автентичності включають аналіз пилку, що виявив частинки рослин з Близького Сходу, та дослідження кривавих плям, які, на думку деяких учених, відповідають біблійним описам розп'яття.

Попри це, Ніколя Сарзо називає Туринську плащаницю найбільш задокументованим випадком підробленої реліквії. Він вважає іронічним, що саме артефакт, який сама церква колись викрила як фальшивку, став сьогодні найвідомішим і збирає довкола себе величезні натовпи людей, які вірять, що перед ними саме та тканина, якою нібито обернули Христа.

Інше нещодавнє дослідження говорить про схожі речі

Зазначимо, що лише місяць тому світ облетіла новина про те, що зображення на Туринській плащаниці, ймовірно, не є відбитком реальної людини. Бразильський 3D-дизайнер і дослідник Сісеро Мораес стверджує, що зображення на плащаниці насправді є витвором мистецтва. Створили його шляхом накладання тканини на невисокий рельєф (барельєф чи статую) з подальшим натиранням пігментом або іншим методом забарвлення.

Мораес, фахівець з історичної реконструкції облич, порівняв, як виглядало б полотно, обгорнуте навколо 3D-моделі людського тіла, і полотно, покладене на барельєф.