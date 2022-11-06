Кінець епохи скриншотів: у Twitter з'явиться можливість публікувати довгі тексти
Ілон Маск продовжує зводити з розуму спільноту користувачів твітер змінами та нововведеннями. Ще досі не вщухли обговорення нової підписки Twitter Blue, як мільярдер запропонував можливість публікації довгих текстів, яка підриває всю ідею соцмережі.
Як повідомляє 24 канал, про нову функцію чинний глава соцмережі Ілон Маск повідомив у своєму твітері. Він зазначив, що нова можливість покладе кінець епосі скриншотів повідомлень із записника. Такий лайфхак використовували автори, для публікації повідомлень обсяг яких перевершував стандартне обмеження в Twitter.
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Також Ілон Маск пообіцяв користувачам соцмережі монетизацію за будь-який вид контенту. Однак жодних деталей не розкрив. Очікується, що більше інформації щодо цього повинно з'явитися протягом 2-3 тижнів, максимум п'яти.
Бардак в Twitter
- Після того, як компанія перейшла до рук Ілона Маска, одразу настав хаос. Мільярдер розпорядився відродити сервіс Vine для того, щоб конкурувати з TikTok.
- Потім він оголосив, що підписка Twitter Blue міститиме опцію верифікації (синя галочка) і коштуватиме 20 доларів, однак згодом знизив ціну до 8.
- Після того, як підписка запустилася у США, Канаді та ще кількох країнах – пішла хвиля перших фейкових верифікованих акаунтів знаменитостей з фейковими анонсами, які наробили чимало галасу. Це показало, що проблема фейкових підтверджених акаунтів завдяки змінам від Маска більш ніж реальна і небезпечна.
- Серед іншого Маск анонсував звільнення майже 7500 працівників компанії і одразу ж напоровся на судовий позов. Цікаво, що він розпорядився переглянути код соцмережі, але відразу ж звільнив команду, яка мала цим займатися.