Кінець епохи скриншотів: у Twitter з'явиться можливість публікувати довгі тексти

Ілон Маск продовжує зводити з розуму спільноту користувачів твітер змінами та нововведеннями. Ще досі не вщухли обговорення нової підписки Twitter Blue, як мільярдер запропонував можливість публікації довгих текстів, яка підриває всю ідею соцмережі.

Як повідомляє 24 канал, про нову функцію чинний глава соцмережі Ілон Маск повідомив у своєму твітері. Він зазначив, що нова можливість покладе кінець епосі скриншотів повідомлень із записника. Такий лайфхак використовували автори, для публікації повідомлень обсяг яких перевершував стандартне обмеження в Twitter.

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Також Ілон Маск пообіцяв користувачам соцмережі монетизацію за будь-який вид контенту. Однак жодних деталей не розкрив. Очікується, що більше інформації щодо цього повинно з'явитися протягом 2-3 тижнів, максимум п'яти.

Бардак в Twitter