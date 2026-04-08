Японський бізнес та уряд зацікавились українським досвідом цифровізації

8 квітня в Токіо відбулася панельна дискусія про інновації, що виникли в Україні під час війни. У центрі уваги були цифрова трансформація, штучний інтелект і кіберстійкість, а також потенціал співпраці між Україною та Японією. Про це пише 24 Канал.

Як українська цифровізація зацікавила Японію?

Захід організували за підтримки Посольство України в Японії, Української торгово-промислової палати в Японії та Japan Institute for Overseas Investment. До обговорення долучилися представники урядів, бізнесу та наукових кіл обох країн.

Українську сторону представили, зокрема, заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль та заступник міністра економіки Олександр Циборт. Серед бізнес-учасників були співзасновник Reface Олесь Петрів, представник Nippon Electric Company Такеші Накаяма та інвестор ROOSH Сергій Токарєв.

Основну увагу приділили розвитку GovTech і створенню цифрових сервісів для громадян. За словами Валерії Коваль, за шість років Україна здійснила суттєвий прорив у цифровізації. У межах екосистеми Дія вже запущено понад 200 послуг – від реєстрації бізнесу до оформлення документів і сервісів для різних соціальних груп. Одним із прикладів стала функція онлайн-одруження, яка отримала міжнародне визнання.

Під час першої сесії учасники обговорили побудову цифрової держави та інтеграцію ШІ у публічні сервіси. Друга частина була присвячена практичним аспектам – кібербезпеці, розвитку талантів у сфері штучного інтелекту та ролі технологічних компаній і дослідницьких центрів.

Дискусія в Токіо/ Пресслужба AI HOUSE

Олександр Циборт підкреслив, що цифровізація в Україні стала частиною державного управління, а не окремою галуззю. За його словами, ШІ вже інтегрований у процеси ухвалення рішень і допомагає зробити їх більш передбачуваними. Серед прикладів він назвав системи єДозвіл, Пульс і єЧек, які працюють навіть в умовах війни.

Японські учасники відзначили практичну цінність українського досвіду, особливо у швидкому впровадженні цифрових сервісів і кіберзахисті. Колишній заступник міністра економіки Японії Коїчі Акаїші зазначив, що цей досвід може бути корисним для країни, яка регулярно стикається з природними катастрофами.

Подія завершилася нетворкінгом, під час якого сторони обговорили можливість запуску спільних проєктів у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки та цифрових сервісів.