В Україні знайшли найдавніші свідчення присутності людей у Європі: артефактам 1,4 мільйона років

Неймовірну знахідку зробили археологи на території сучасної України, глибоко в осадових породах археологічної пам'ятки Королево, що за заході країни. Кам'яні знаряддя були виготовлені не сучасною людиною, а видом Homo erectus 1,4 мільйона років тому. Це переписує історію міграції людей.

Що відомо про дивовижне відкриття

Знайдені в Україні кам'яні знаряддя можуть бути найдавнішими достовірними свідченнями присутності людини в Європі. Творці цих знарядь були не Homo sapiens, а вимерлими близькими родичами нашого виду.

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Вчені проаналізували знахідки з археологічної стоянки Королево на заході України, де зокрема розкопали кам'яні рубила часів палеоліту (період, що тривав від 2,6 мільйона років тому до 10 500 років тому). Саму стоянку відкрили у 1974 році.

Артефакти з Королево були зроблені гомінідами — групою, яка включає сучасних людей і вимерлі види, ближчі до людини, ніж будь-яка інша тварина. Хоча достеменно невідомо, який саме вид створив ці знаряддя, вчені можуть надати кілька припущень.



Український археолог Віталій Усик / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Ми давно знаємо, що інші види людини покинули Африку задовго до Homo sapiens, які зробили це близько 270 000 років тому. Нині вимерлі види людей вже мігрували з Африки до Євразії щонайменше 1,8 мільйона років тому.

Найдавнішими артефактами в Королево були кам'яні знаряддя праці, залишені на дні річки й зроблені в олдованському стилі, найпримітивнішій формі людського знаряддя праці, зазначають дослідники. Подібні знаряддя були знайдені на найдавніших відомих стоянках людини в Африці, Європі та Азії. Артефакти в Королево були поховані річковими наносами, а згодом пилом, що розносився вітром, і врешті-решт були виявлені працівниками кам'яного кар'єру.



Вчений Роман Гарба поряд із установкою, яка допомогла встановити вік кам'яних знарядь / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Попередні дослідження не змогли точно датувати найдавніші артефакти з Королево. У новому дослідженні вчені застосували метод датування поховань за допомогою космогенних нуклідів, який спирається на космічні промені — високоенергетичні частинки, що постійно бомбардують Землю з космосу. Космічні промені можуть викликати ядерні реакції всередині гірських порід на поверхні, створюючи радіоактивні ізотопи (різні версії елементів), які зазвичай є надзвичайно рідкісними на Землі. Оскільки ці так звані космогенні нукліди утворюються, коли породи виходять на поверхню, а не коли вони поховані під землею, дослідники можуть проаналізувати рівні різних космогенних нуклідів, щоб оцінити, як давно вони були поховані.



Артефакти з Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Таким чином було визначено, що найдавніші кам'яні знаряддя праці в Королево можуть мати вік близько 1,4 мільйона років. Це означає, що місце знахідки містить найдавніші з відомих доказів існування гомінідів у Європі.

Хоча знаряддя праці занадто старі, щоб бути роботою сучасних людей або наших найближчих вимерлих родичів, неандертальців і денисівців, вони можуть належати Homo erectus, вимерлому виду людей, який вперше з'явився в Африці близько 2 мільйонів років тому і пізніше поширився в Азію і Європу.



Артефакти з Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Королево є найпівнічнішим знайденим сьогодні аванпостом того, що ми вважаємо Homo erectus, і є свідченням безстрашності цього предка. Цілком можливо, що місця, які знаходяться ще далі на північ, лежать глибоко поховані або були знищені льодовиками,

– каже співавтор дослідження Джон Янсен, старший науковий співробітник Інституту геофізики Чеської академії наук у Празі.



Археологічна формація Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик



Археологічна формація Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик

Колонізація Європи

Попередні дослідження показали, що гомініди заселили Кавказькі гори в Азії близько 1,8 мільйона років тому, а території сучасної Франції та Іспанії близько 1,2 мільйона років тому. Королево розташоване на півдорозі між цими місцями в Азії та Європі, тож тепер у нас є дані, які свідчать про те, що гомініди могли колонізувати Європу зі сходу на захід.

"Вік кам'яних знарядь з Королево підтверджує давню гіпотезу щодо напрямку, з якого Європа була вперше колонізована", – додає Янсен. Один з можливих маршрутів на захід від України міг пролягати через Паннонський басейн на південному сході Центральної Європи.

Варто зазначити, що зараз цей аргумент щодо маршруту зі сходу на захід базується лише на трьох ділянках в Іспанії, Франції та Україні. Чітка історія міграції із Західної Азії в Європу може перевернутися в одну мить, якщо, скажімо, в Західній Європі буде знайдена стоянка віком 1,6 мільйона років. Однак поки цього не сталося, ми можемо будувати свої припущення на основі наявних даних.

У теплі періоди в історії Землі, відомі як міжльодовикові періоди, льодовики відступали, відкриваючи нові ландшафти для дослідження першими людьми, наприклад Європу. Найдавніші артефакти в Королево були поховані під час одного з таких міжльодовикових періодів, які були одними з найтепліших за останні кілька мільйонів років, що може допомогти пояснити, чому гомініди, які їх створили, змогли розійтися так далеко на північ.

Попри те, що 1,4 мільйона років тому в цьому регіоні був теплий період, його північніше розташування (ніж Африка) все одно зазнавало значної мінливості по сезонах. Це означає, що ранні види людей були поведінково більш гнучкими у своїх адаптаціях, ніж вважалося раніше.