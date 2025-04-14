Засуджений в Україні держзрадник відправився в космос від імені Росії

Росія відправила до Міжнародної космічної станції людину, яку в Україні визнали держзрадником. У космос полетів Олексій Зубрицький – колишній український військовий, який після анексії Криму перейшов на бік РФ. Це перший в історії випадок, коли космонавтом став засуджений за державну зраду.

Від держзради до космосу

8 квітня 2025 року з Байконура до Міжнародної космічної станції вирушив новий екіпаж на борту ракети "Союз". Серед трьох космонавтів – американець Джонні Кім, росіянин Сергій Рижиков і Олексій Зубрицький. Останнього в Україні заочно засудили за державну зраду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Зубрицький родом із Запорізької області. Він був льотчиком-лейтенантом у складі авіаційної ланки Збройних сил України, яка базувалася в Криму. Після російського вторгнення до півострова українське командування наказало Зубрицькому прибути до іншої військової частини на материковій частині країни до 12 травня 2014 року. Проте він цього не зробив і не повідомив про своє місцезнаходження, хоча був зобов’язаний і мав змогу.

11 березня 2025 року Вінницький міський суд визнав 32-річного Зубрицького винним у державній зраді. Слідство встановило, що в період із 22 березня по 13 травня 2014 року він навмисно перейшов на бік ворога з корисливих мотивів, залишившись у Севастополі та почавши служити Росії. Згідно з матеріалами справи, Зубрицький понад десять років служив у російських військах, включно з часом повномасштабного вторгнення в Україну.



Засуджений за державну зраду Олексій Зубрицький / Фото "Роскосмос"

На сайті Центру підготовки космонавтів РФ вказано, що з 2014 по 2018 рік він служив у військових частинах на півдні Росії та в окупованому Криму – у 38-му й 31-му винищувальних авіаційних полках, а також у 960-му штурмовому авіаполку. У 2018 році його зарахували до загону космонавтів.

Наприкінці 2024 року, за інформацією "Роскосмосу", він проходив підготовку на базі Європейського космічного агентства в німецькому Кельні. Тепер Зубрицький перебуває на МКС.