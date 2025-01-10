Українські хакери знищили всю мережу російського інтернет-провайдера Nodex

Російський інтернет-провайдер Nodex намагається відновитися після руйнівної кібератаки на початку цього тижня. У результаті зламу хакери скомпрометували його мережу, а потім знищили внутрішні сервери, що призвело до негайного і повного колапсу інтернет-зв'язку для клієнтів компанії. Відповідальність за це згодом взяла українська хакерська група Ukrainian Cyber Alliance.

Що сталося

За даними компанії Cloudflare, яка надає послуги захисту і пришвидшення роботи сайтів, а також відстежує інтернет-тренди і трафік, відключення почалося пізно ввечері 6 січня, перед російським Різдвом. Зазначається, що регіональний провайдер, що базується у Санкт-Петербурзі, досі показує рівень інтернет-трафіку клієнтів на рівні 0%, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Компанія Nodex підтвердила факт кібератаки:

Мережа зруйнована. Ми відновлюємо її з резервних копій,

– написав провайдер в інтернеті для своїх користувачів, у яких немає інтернету.

Компанія додала, що не має чітких термінів відновлення роботи, а також поклала відповідальність за кібератаку на українських хакерів.

Трохи згодом, уранці 7 січня, у телеграм-каналі Ukrainian Cyber Alliance з'явився допис, у якому українські хакери підтвердили факт своєї причетності: "Російський інтернет-провайдер Nodex у Санкт-Петербурзі був повністю розграбований і знищений. Дані викрадені, а їм залишено порожнє обладнання без резервних копій".

Хакери також опублікували скриншоти з ключових серверів у мережі Nodex. На кадрах видно доступ до внутрішньої мережі компанії, в тому числі до однієї з систем для віртуальних машин, резервних копій та інших критично важливих систем.

Нагадаємо, Ukrainian Cyber Alliance – це спільнота українських кіберактивістів, що виникла у 2016 році шляхом об'єднання двох груп під назвою FalconsFlame і Trinity. Згодом до них приєдналися учасники RUH8 та окремі кіберактивісти групи КіберХунта. Метою нового об'єднання було й досі лишається протидія російській агресії.