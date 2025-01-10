Что произошло

За даними компанії Cloudflare, яка надає послуги захисту та прискорення роботи сайтів, а також відстежує інтернет-тренди та трафік, відключення почалося ввечері 6 січня перед російським Рождеством. Відзначається, що регіональний провайдер, що базується в Санкт-Петербурзі, до них показує рівень інтернет-трафіку клієнтів на рівні 0% , повідомляє 24 канал зі ссылкою на TechCrunch .

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Компанія Nodex підтвердила факт кібератаки:

Сеть зруйнована. Ми восстанавливаем ее из резервных копий,

– написав провайдер в інтернеті для своїх користувачів, у яких немає інтернету.

Компанія додала, що не має чотирьох термінів відновлення роботи, а також поклала відповідальність за кібератаку на українських хакерів.

Чуть позже, утром 7 січня, в телеграмм-канале Ukrainian Cyber ​​Alliance з'явилося повідомлення , в якому українські хакери підтвердили факт своєї причастності: «Російський інтернет-провайдер Nodex в Санкт-Петербурзі повністю розграбований і знищений. без резервних копій».

Хакери також опублікували скриншоти з ключовими серверами в мережі Nodex. На кадрах видно доступ до внутрішньої мережі компанії, в тому числі до однієї з систем для віртуальних машин, резервних копій та інших критично важливих систем.