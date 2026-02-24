Гігантський уламок Starship винесло на берег на Мадагаскарі

Біля узбережжя Мадагаскару рибалки помітили дивний металевий об'єкт, який море винесло на берег. Знахідка кілька місяців залишалася без пояснення, поки експерти не встановили її походження. Виявилось, що це фрагмент космічної техніки, який пройшов тисячі кілометрів океаном.

Як уламок опинився в океані?

Незвичний круглий металевий об'єкт виявили ще у грудні минулого року в районі комуни Тамбохорано Мантірано, що в Мелакському регіоні на півночі острова Кімія біля західного узбережжя Мадагаскару. Рибалки витягли його з моря та залишили на місці, сподіваючись, що згодом з'явиться власник, пише 24 Канал.

За їхніми словами, знахідку навмисно не чіпали багато днів. Місцева влада навіть вирішила встановити тримісячний термін очікування перед ухваленням подальших рішень щодо об'єкта.

Згодом фахівці ідентифікували таємничий об'єкт. Він виявився баком для метану, що був частиною корабля Starship S35 компанії SpaceX. Цей апарат стартував 27 травня 2025 року в межах випробувальної місії. Під час польоту планувалося розгорнути макети супутників системи Starlink.



Starship S35 / SpaceX

Однак місія завершилася невдачею. Через витік палива корабель тоді втратив керування. Після цього він зруйнувався над акваторією Індійського океану. Частини конструкції впали у воду, а згодом океанічні течії винесли один із фрагментів на узбережжя Мадагаскару, пише місцеве видання SBS Pro Melaky у своєму Facebook.

Від місця руйнування до африканського острова – тисячі кілометрів, що демонструє масштаб розповсюдження космічного сміття після аварій.



Уламок Starship S35 / Фото SBS Pro Melaky

Наразі незрозуміло, що з ним робитимуть. Інформації про конкретні плани місцевої влади немає.

Проблема космічного сміття

Це не перший випадок, коли уламки ракет компанії опиняються далеко від зони запуску.

У 2025 році частини ракети Falcon 9 впали на території Польщі. Подібні інциденти регулярно порушують питання відповідальності приватних космічних компаній за залишки техніки після запусків.

Ми також знаємо численні випадки, коли частини китайських ракет падали на Землю. Наприклад, у 2024 році уламки Long March 2C впали на населений пункт у префектурі Цяньдуннань.

А частина китайської ракети Jieling, імовірно, впала на віддаленій ділянці пустелі Пілбара в Західній Австралії у 2025 році.

Історія з метановим баком S35 показує, що навіть елементи новітніх багаторазових систем можуть завершити шлях у найнесподіваніших місцях. Попри те, що сучасні ракети проєктуються з урахуванням контрольованого повернення або згоряння в атмосфері, аварійні сценарії призводять до появи уламків у світовому океані та на суші.

Для Мадагаскару ця подія стала незвичною новиною, а для космічної галузі – черговим нагадуванням про необхідність точнішого контролю польотів та утилізації відпрацьованих компонентів.