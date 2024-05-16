Гігантський шматок космічного сміття впав прямо на канадську ферму

Величезний шматок космічного сміття вагою майже 40 кілограмів несподівано впав на ферму в Саскачевані, Канада, заставши зненацька фермера Баррі Савчука, який саме працював на своєму полі. Спочатку прийнявши його за звичайне сміття, Савчук незабаром усвідомив важливість свого відкриття.

Хоча Савчук, можливо, не звик мати справу з космічними питаннями, зараз він вивчає унікальну можливість отримати вигоду від небесного вторгнення. Фермер планує продати значний шматок композитних волокон і спрямувати виручені кошти на благородну справу: фінансування будівництва хокейної ковзанки в його рідному місті Ітуна, Саскачеван.

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Шматок космічного сміття вагою 40 кілограмів / Фото Adam Bent / CBC

Що це було?

На думку групи експертів з астрономії, походження цього космічного сміття пов'язане із запуском ракети SpaceX у лютому.

Гарвардський астрофізик Джонатан Макдауелл пов'язав уламки з космічним кораблем Dragon, який нещодавно доставив екіпаж з Міжнародної космічної станції.

Хоча більшість компонентів таких ракет призначені для розпаду при вході в атмосферу Землі, деякі фрагменти все ж витримують цю подорож, створюючи потенційну небезпеку при зіткненні з Землею.

Наскільки часто таке стається?

Хоча за статистикою вони частіше падають в океани, ці уламки час від часу падають на населені території. Цей інцидент є черговим доказом постійних ризиків, пов'язаних з космічним сміттям.

У 2022 році фермер-вівчар у Новому Південному Уельсі, Австралія, натрапив на викинутий уламок, який, імовірно, належав космічному кораблю SpaceX Dragon.

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Попри рідкісність таких подій, їхні наслідки можуть бути жахливими. Нещодавній інцидент, коли крихітний фрагмент Міжнародної космічної станції пролетів через житловий будинок у Неаполі, штат Флорида, слугує моторошним нагадуванням про це.

На щастя, в цьому випадку ніхто не постраждав, але потенціал катастрофи дуже великий, особливо з такими великими уламками.