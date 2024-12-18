SpaceX тепер під розслідуванням через незаконні зустрічі Ілона Маска з Путіним і лідерами держав

Кілька співробітників SpaceX стверджують, що Ілон Маск і його космічна компанія ухилялися від виконання вимог щодо звітності перед урядом у 2021 році. Глава компанії нібито приховав свої зустрічі з іноземними лідерами. При цьому закон США прямо забороняє будь-яким особам проводити переговори від імені держави і стверджувати, що вони є її офіційними представниками.

Що відбувається

Ілон Маск і SpaceX перебувають під трьома федеральними перевірками від трьох різних військових відомств США через можливе недотримання протоколів звітності. Мільярдер і його приватна аерокосмічна компанія неодноразово ігнорували вимоги щодо розкриття інформації про поїздки і зустрічі з іноземними лідерами, в тому числі з особою, яка називає себе "президентом Росії", повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Три перевірки підозрілої діяльності Маска і SpaceX були розпочаті Офісом генерального інспектора Міністерства оборони, Військово-повітряними силами та Офісом заступника міністра оборони з питань розвідки та безпеки Пентагону. За повідомленнями, ВПС також відмовили Маску в наданні допуску до секретної інформації високого рівня через побоювання щодо потенційних витоків.

Деякі працівники SpaceX, які знають про перевірки, висловили журналістам свої побоювання щодо доцільності надання Ілону Маску можливості обробляти конфіденційні дані, коли він відкрито публікує інформацію про зустрічі у своєму акаунті X. У нього вже є найвищий рівень допуску в SpaceX, який дозволяє йому переглядати певні секретні матеріали, такі як інформація про передові військові технології США. Маск зобов'язаний розкривати Міністерству оборони певні деталі свого особистого життя та звичок щодо подорожей, але деякі співробітники стверджують, що він та його компанія не виконали цих вимог ще у 2021 році.

Джерела повідомили газеті, що Маск нібито не надав чиновникам департаменту повний маршрут своїх поїздок, включаючи зустрічі з іноземними лідерами. Він також, можливо, не надав звітів про особисте вживання ліків, у тому числі й тих, що відпускаються за рецептом, а також наркотиків, після того, як щодо нього почали процедуру перевірки, коли він покурив марихуану в подкасті Джо Рогана. Маск також говорив про мікродозування кетаміну на своїй сторінці в X і обговорював це питання з колишнім телеведучим CNN Доном Лемоном.

Logan Act

Нагадаємо, у США існує спеціальний закон, який називається Акт Логана. Він був ухвалений у США в 1799 році і забороняє приватним особам без офіційного дозволу уряду вести переговори з іноземними державами або їх представниками від імені Сполучених Штатів. Метою закону є запобігання втручанню громадян у зовнішню політику США, яке може завдати шкоди національним інтересам.

Акт Логана названий на честь Джорджа Логана, лікаря й політика, який у 1798 році самостійно провів переговори з Францією, щоб зменшити напруженість між двома країнами. Хоча його зусилля мали добрі наміри, вони викликали критику і привели до ухвалення цього закону.

Порушення Акту Логана є федеральним злочином, але за всю історію закону майже не було офіційних переслідувань за його порушення. Чи буде Маск першою великою рибою, яка потрапить у ці сіті? Навряд чи, адже тепер у нього є власний президент, який легко помилує його, якщо це буде потрібно.

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Занепокоєння зростає

США – не єдина країна, занепокоєна здатністю Маска тримати в таємниці секретну інформацію. Дев'ять інших країн, у тому числі в Європі та на Близькому Сході, висловили занепокоєння з приводу того, що за останні три роки Маск з невідомих причин брав участь у зустрічах з офіцерами американського оборонного відомства, повідомляє The New York Times.

Співробітники, які були стурбовані слабкою реакцією на вимоги щодо перевірки, кажуть, що не повідомляли про поведінку свого керівника через страх втратити роботу.