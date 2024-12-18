Что происходит?

Илон Маск и SpaceX находятся под тремя федеральными проверками от трех разных военных ведомств США из-за возможного несоблюдения протоколов отчетности. Миллиардер и его частная аэрокосмическая компания неоднократно игнорировали требования по раскрытию информации о поездках и встречах с иностранными лидерами, в том числе с лицом, называющим себя "президентом России", сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Илон Маск говорит, что все аккаунты в соцсети X принадлежат только ему, а не вам

Три проверки подозрительной деятельности Маска и SpaceX были начаты Офисом генерального инспектора Министерства обороны, Военно-воздушными силами и Офисом заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности Пентагона. По сообщениям, ВВС также отказали Маску в предоставлении допуска к секретной информации высокого уровня из-за опасений относительно потенциальных утечек.

Некоторые работники SpaceX, которые знают о проверках, выразили журналистам свои опасения относительно целесообразности предоставления Илону Маску возможности обрабатывать конфиденциальные данные, когда он открыто публикует информацию о встречах в своем аккаунте X. У него уже есть самый высокий уровень допуска в SpaceX, который позволяет ему просматривать определенные секретные материалы, такие как информация о передовых военных технологиях США. Маск обязан раскрывать Министерству обороны определенные детали своей личной жизни и привычек относительно путешествий, но некоторые сотрудники утверждают, что он и его компания не выполнили этих требований еще в 2021 году.

Источники сообщили газете, что Маск якобы не предоставил чиновникам департамента полный маршрут своих поездок, включая встречи с иностранными лидерами. Он также, возможно, не предоставил отчетов о личном употреблении лекарств, в том числе и тех, отпускаемых по рецепту, а также наркотиков, после того, как в отношении него начали процедуру проверки, когда он покурил марихуану в подкасте Джо Рогана. Маск также говорил о микродозировке кетамина на своей странице в X и обсуждал этот вопрос с бывшим телеведущим CNN Доном Лемоном.

Logan Act

Напомним, в США существует специальный закон, который называется Акт Логана. Он был принят в США в 1799 году и запрещает частным лицам без официального разрешения правительства вести переговоры с иностранными государствами или их представителями от имени Соединенных Штатов. Целью закона является предотвращение вмешательства граждан во внешнюю политику США, которое может нанести ущерб национальным интересам.

Акт Логана назван в честь Джорджа Логана, врача и политика, который в 1798 году самостоятельно провел переговоры с Францией, чтобы уменьшить напряженность между двумя странами. Хотя его усилия имели добрые намерения, они вызвали критику и привели к принятию этого закона.

Нарушение Акта Логана является федеральным преступлением, но за всю историю закона почти не было официальных преследований за его нарушение. Будет ли Маск первой крупной рыбой, которая попадет в эти сети? Вряд ли, ведь теперь у него есть собственный президент, который легко помилует его, если это потребуется.

Смотрите также Илон Маск перенес штаб-квартиру SpaceX в Starbace – город, который он основал в Техасе

Беспокойство растет

США – не единственная страна, обеспокоена способностью Маска держать в тайне секретную информацию. Девять других стран, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке, выразили беспокойство по поводу того, что за последние три года Маск по неизвестным причинам участвовал во встречах с офицерами американского оборонного ведомства, сообщает The New York Times.

Сотрудники, которые были обеспокоены слабой реакцией на требования по проверке, говорят, что не сообщали о поведении своего руководителя из-за страха потерять работу.