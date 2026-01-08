Не ігноруйте цей роз'єм: 6 корисних функцій USB-порта на вашому роутері

Більшість сучасних маршрутизаторів мають на задній панелі невеликий USB-порт, який часто залишається без уваги. Проте цей роз'єм здатен значно розширити можливості домашньої мережі — від створення персональної хмари до підключення старого принтера.

Використання USB на роутері дозволяє автоматизувати резервне копіювання та навіть забезпечити стабільний інтернет під час збоїв у провайдера. Як його використати максимально ефективно – далі розповідає 24 Канал.

Як налаштувати хмарне сховище вдома?

Найбільш практичне застосування цього порту – перетворення звичайного зовнішнього накопичувача на пристрій мережевого зберігання даних (NAS).

Після підключення диска та налаштування в адмінпанелі кожен ґаджет у мережі отримує доступ до файлів без хмарних підписок чи пересилання даних через пошту.

Окремі моделі також працюють як медіасервери, дозволяючи телевізорам транслювати відео прямо з накопичувача без додаткового обладнання.

Це не лише зручно, а й важливо для конфіденційності, оскільки дані залишаються локально вдома, а не у сторонніх хмарних сервісах.

Як і навіщо підключати старий принтер?

Якщо у вас є старий принтер без модуля Wi-Fi, USB-порт на роутері допоможе повернути його до життя, зробивши пристрій доступним для бездротового друку з будь-якого ґаджета у мережі.

Хоча сучасна техніка зазвичай має вбудований Wi-Fi, для підтримки старого обладнання це залишається ефективним рішенням.

Віддалений бекап системи на роутері

USB на роутері можна використовувати для створення персональної системи резервного копіювання: користувачі Windows можуть призначити диск місцем для бекапів, а власники Mac – налаштувати Time Machine для збереження даних безпосередньо на накопичувач, підключений до роутера.

Такий метод значно швидший за хмарні сховища, адже швидкість передачі великих файлів не обмежена провайдером, а залежить лише від можливостей вашого обладнання.

Власний FTP-сервер для особистих файлів

Для віддаленого доступу до файлів без хмарних підписок можна налаштувати власний FTP-сервер безпосередньо через параметри адміністратора. Однак варто пам'ятати, що стандартний протокол FTP не шифрується, тому з метою безпеки його краще обмежити локальною мережею або використовувати SFTP, якщо роутер підтримує таку опцію.

USB-модем зробить Wi-Fi стабільнішим

Ще однією критично важливою функцією є можливість підключення USB 4G або LTE-модемів для створення резервного каналу зв'язку. У разі збою основного провайдера мережа автоматично перемкнеться на мобільний інтернет, що є незамінним страхуванням для тих, хто працює віддалено або веде бізнес.

Живлення для датчиків розумного дому

Порт також слугує універсальним джерелом живлення. Його потужності недостатньо для швидкої зарядки смартфонів, але цілком вистачить для живлення датчиків розумного дому чи невеликих USB-вентиляторів та LED-ламп.

Це допомагає підтримувати працездатність дрібних ґаджетів, якщо вони розташовані біля роутера.

Деякі виробники нових моделей роутерів уже відмовляються від цих портів через їхнє рідке використання, проте власникам пристроїв з USB 3.0 варто скористатися шансом і перетворити маршрутизатор на багатофункціональний хаб. Достатньо лише кількох кліків в налаштуваннях, щоб отримати максимум користі від обладнання, яке ви вже маєте.