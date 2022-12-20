Робот Marvel з магнітними лапами пересувається по стінах та стелі

Інженери щоразу представляють все більш розвинених і досконалих роботів, з новими характеристиками та вміннями. Цього разу вони показали чотириногу машину, здатну підійматися на вертикальну стіну та на стелю.

Над конструкцією працювали робототехніки Корейського інституту передових технологій (KAIST) спільно з колегами з Університету Іллінойсу (США). Такий робот, звісно ж, не всюди знайде застосування.

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Що відомо про нового робота

За основу взяли вже звичну конструкцію робопса з чотирма лапами. На їх кінцях встановлені потужні магніти, тому стіни та стелі, до яких вони чіплятимуться, мусять бути з металу. Неважко припустити, що застосовувати таких помічників можна буде, наприклад, на нафтових резервуарах, мостах, водонапірних вежах, кораблях та інших великих металевих конструкціях.

Для взаємодії з поверхнями Marvel (скорочення від Magnetically Adhesive Robot for Versatile and Expeditious Locomotion) використовує комбінацію магнітних еластомерів та електромагнітів (для намагнічування/розмагнічування), що гарантує необхідне чергування ніг, коли одна пара прилипає до поверхні, а інша робить крок уперед. Перед тим, як почати підніматися вгору, будучи ще на землі, Marvel здійснює спеціальну дію, що нагадує поведінку кішки перед стрибком – він упирається передніми лапами в поверхню, перевіряючи її стійкість.

У лабораторії робот уже навчився робити кроки в десять сантиметрів, переступати через невеликі перешкоди, поступово переходячи зі стіни на стелю, і навіть нести на собі корисний вантаж вагою близько трьох кілограмів.

Ще більш вражаючими виявилися результати польових випробувань: Marvel виліз по вигнутій, іржавій, покритій пилом поверхні паливного резервуара зі швидкістю 0,35 метра за секунду, обминаючи зустрічні перешкоди.

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