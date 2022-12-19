Англійські інженери розробили сімейство білкових синтетичних матеріалів, здатних витримати удар снаряда на надзвуковій швидкості. При цьому вони ефективно поглинають кінетичну енергію. Передбачається, що новинка знайде застосування у військовій і космічній промисловості.

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Що відомо

За відправну точку досліджень вчені з Університету Кента взяли унікальні властивості таліну. Саме цей білок здатен поглинати ударний вплив. З нього вони виготовили групу матеріалів-гідрогелів, які назвали TSAM. Молекули таліну містять серії бінарних доменів, які відкриваються під тиском, але знову впорядковуються, коли напруга слабшає. Ця властивість захищає від негативних впливів. Полімеризація таліну дала змогу використовувати ці якості в нових матеріалах.

Випробування показали, що TSAM здатний поглинати ударний вплив снаряда, що рухається зі швидкістю 1,5 кілометра за секунду, що перевищує швидкість звуку в понад чотири рази. Куля з вогнепальної зброї рухається зазвичай зі швидкістю від 0,4 до 1 кілометра за секунду, а дрібні частинки в космічному просторі набирають швидкості в 1 кілометр за секунду.

Розробники протестували матеріали проти різних видів снарядів, від крихітних базальтових частинок діаметром кілька мікрометрів до більших шматків алюмінієвої шрапнелі. Матеріал не пропускає снаряди крізь себе, утримуючи їх після удару. Тому його можна використовувати для вилову космічного сміття або для виготовлення скафандрів та інших захисних елементів у відкритому космосі.

За словами дослідників, TSAM має також більшу ефективність у поглинанні кінетичної енергії куль і осколків, ніж сучасні аналоги броні з інших матеріалів. Бронежилети з нього можуть бути легшими, довговічнішими та краще захищати від пошкоджень тупими предметами.