Английские инженеры разработали семейство белковых синтетических материалов, способных выдержать удар снаряда на сверхзвуковой скорости. При этом они эффективно поглощают кинетическую энергию. Предполагается, что новинка найдет применение в военной и космической промышленности.

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Что известно

За отправную точку исследований ученые из Университета Кента приняли уникальные свойства талина. Именно этот белок способен поглощать ударное воздействие. Из него они изготовили группу материалов-гидрогелей, которые назвали TSAM. Молекулы талина содержат серии бинарных доменов, которые открываются под давлением, но снова упорядочиваются, когда напряжение ослабевает. Это свойство защищает от негативных воздействий. Полимеризация талина позволила использовать эти качества в новых материалах.

Испытания показали, что TSAM способен поглощать ударное воздействие движущегося снаряда со скоростью 1,5 километра в секунду, что превышает скорость звука более чем в четыре раза. Пуля из огнестрельного оружия двигается обычно со скоростью от 0,4 до 1 километра в секунду, а мелкие частицы в космическом пространстве набирают скорость в 1 километр в секунду.

Разработчики протестировали материалы против разных видов снарядов, от крошечных базальтовых частиц диаметром несколько микрометров до больших кусков алюминиевой шрапнели. Материал не пропускает снаряды через себя, удерживая их после удара. Поэтому его можно использовать для ловли космического мусора или для изготовления скафандров и других защитных элементов в открытом космосе.

По словам исследователей, TSAM имеет также лучшую эффективность в поглощении кинетической энергии пуль и осколков, чем современные аналоги брони из других материалов. Бронежилеты из него могут быть более легкими, долговечными и лучше защищать от повреждений тупыми предметами.