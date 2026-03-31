Вчені вперше "зазирнули" всередину Сонця і побачили нові загадкові хвилі

Дослідники виявили новий тип хвиль у надрах Сонця, які дозволяють вивчати його магнітне поле глибше, ніж будь-коли раніше. Це відкриття може змінити підхід до прогнозування сонячної активності та пояснити природу потужних космічних явищ.

Пр оце розповідає Daily Galaxy.

Як нові хвилі змінюють розуміння Сонця?

Вчені з NYU Abu Dhabi повідомили про відкриття раніше невідомого типу масштабних хвиль, що формуються під впливом магнітних полів глибоко всередині Сонця. Дослідження, опубліковане в Nature Astronomy, фактично відкриває новий спосіб дослідження внутрішньої структури нашої зірки.

Протягом десятиліть астрономи могли спостерігати лише поверхневі явища – сонячні плями, спалахи та викиди плазми. Водночас процеси, які відбуваються під видимою оболонкою Сонця, залишалися майже недоступними для прямого аналізу. Нове відкриття змінює цю ситуацію.

Спектр потужності екваторіально симетричної радіальної завихреності s = t / Фото Nature Astronomy

Команда дослідників використала понад десять років даних про коливання Сонця. Аналізуючи ці сигнали, вони виявили тонкі хвильові структури, які проходять через внутрішні шари зорі. Ці хвилі працюють подібно до сейсмічних – вони переносять інформацію про глибокі області, які неможливо побачити безпосередньо.

Завдяки цьому вчені отримали інструмент, який дозволяє визначати силу та конфігурацію магнітних полів у надрах Сонця значно точніше, ніж раніше. Фактично йдеться про новий спосіб "сканування" внутрішньої будови зорі.

Чому сонячну погоду так важко прогнозувати?

Сонце – це не статична куля газу, а складна динамічна система. Усередині нього плазма постійно рухається, створюючи та змінюючи магнітні поля. Саме ці поля відповідають за цикли активності Сонця – появу плям, спалахи та інші енергетичні явища.

Нові хвилі показали, що магнітні сили впливають на значно більші області всередині Сонця, ніж вважалося раніше. Це означає, що внутрішні процеси зорі є більш взаємопов'язаними і складними, ніж передбачали попередні моделі.

Один із авторів дослідження Шраван Ханасоге пояснив, що ці хвилі дають унікальну можливість дослідити приховану магнітну систему Сонця. Розуміння цих процесів має практичне значення, адже сонячна активність безпосередньо впливає на супутники, зв'язок і навіть енергетичні системи на Землі.

Ще один важливий аспект – прогнозування космічної погоди. Потужні сонячні спалахи можуть порушувати роботу GPS, пошкоджувати орбітальні апарати та впливати на електромережі. Новий підхід дозволяє відстежувати зміни магнітної структури Сонця ще до того, як вони проявляться у вигляді видимих вибухів.

Це означає, що в майбутньому попередження про небезпечні сонячні події можуть надходити раніше, ніж зараз. А отже, з'являється більше часу для підготовки інфраструктури до можливих збоїв.

Водночас відкриття має значення не лише для вивчення Сонця. Магнітна активність є характерною для багатьох зірок, тому нові методи можна застосувати й для дослідження інших об'єктів у Всесвіті. Сонце в цьому випадку виступає як базова модель, яка допомагає зрозуміти поведінку далеких світил.

Фактично це відкриття розширює межі астрофізики. Завдяки поєднанню довготривалих спостережень і сучасного аналізу даних науковці отримують доступ до процесів, які ще недавно вважалися недосяжними.

Сонце, яке здається добре вивченим, знову демонструє, що приховує чимало таємниць. І нові магнітні хвилі – лише один із кроків до розуміння складних механізмів, що керують не лише нашою зіркою, а й багатьма іншими у Всесвіті.