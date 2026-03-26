У Єгипті, можливо, знайшли другого Сфінкса: що відомо про знахідку

Італійські дослідники заявили про можливе існування другого Сфінкса в Єгипті. Дані супутникового сканування вказують на велику структуру під піском плато Гіза, а давні зображення можуть бути підказкою до її розташування.

Давні єгиптяни могли залишити підказку про ще один Сфінкс, висічену у камені понад 3000 років тому. Йдеться про так звану "Стелу сну", розташовану між лапами Великого Сфінкса на плато Гіза. На ній, за словами дослідників, зображено дві фігури сфінксів, що може свідчити про існування другої статуї. Про це пише Daily mail.

Чи справді під Гізою є другий Сфінкс?

Цю ідею підтримує команда італійських учених, які ще у 2025 році заявили про виявлення великих підземних структур під плато. Один із дослідників, Філіппо Бйонді, розповів, що геометричний аналіз розташування пірамід і Сфінкса показує майже ідеальну симетрію. За його словами, якщо провести лінію від пірамід до Сфінкса, вона вказує на дзеркальну точку, де і може знаходитися другий об'єкт.

Для дослідження використовували супутниковий радар, який фіксує найменші коливання ґрунту. За цими даними, під шаром ущільненого піску висотою близько 55 метрів може ховатися масивна структура. Вчені наголошують, що цей шар складається не з природної скелі, а зі спресованого піску.

Попередні результати також показали вертикальні шахти та проходи, схожі на ті, що вже були виявлені під відомим Сфінксом. Лінії на сканах, ймовірно, відображають щільні стіни підземних каналів, а не порожнечі.

Окрім потенційного другого Сфінкса, дослідники припускають, що під усім плато Гіза може існувати значно більший підземний комплекс. За словами Бйонді, вимірювання вказують на "щось дуже велике", що він називає підземною мегаструктурою.

Додатковим аргументом є геометрія розташування пам'яток. Якщо провести лінію від центру піраміди Хефрена до Сфінкса, вона формує точну вісь. Дзеркальне відображення цієї осі від Великої піраміди вказує на іншу точку плато – саме там супутникові знімки показують невеликий пагорб, під яким може ховатися об'єкт.

Цей пагорб має висоту приблизно 33 метри. Для порівняння, відомий Сфінкс розташований у невеликому заглибленні, тому дослідники не виключають, що другий може бути повністю прихований під вищим шаром піску.

Сканування також показало, що під відомим Сфінксом існує мережа шахт і камер. Тепер команда вважає, що подібна структура може повторюватися і під другим об'єктом. Виявлені не лише вертикальні шахти, а й горизонтальні тунелі, які відходять у різні боки, що посилює гіпотезу про симетричність обох місць.

Сканування/ Фото Matt Beall Limitless

Водночас самі дослідники визнають, що результати поки що попередні. Для підтвердження необхідні польові роботи. Вони планують залучити геологів і провести дослідження безпосередньо на місці, щоб визначити склад пагорба та точне розташування структури.

Як повідомляється в Matt Beall Podcast, команда вже підготувала проєкт для подання єгипетській владі. У ньому описано потенційні входи до підземних об'єктів, зокрема кілька шахт між Сфінксом і пірамідою Хефрена. Один із проходів, за словами дослідників, частково заблокований уламками, але їх можна відносно легко прибрати.

Якщо доступ до цих шахт буде відкрито, це може дозволити вченим дослідити підземну систему та з'ясувати, чи справді під плато Гіза приховано ще один Сфінкс або навіть масштабніший комплекс споруд.