У марсіанських метеоритах знайшли чорнило з ручок: як це воно могло туди потрапити

Дослідження марсіанських метеоритів принесло несподіваний результат – у зразках знайшли сліди чорнила кулькових ручок. Це відкриття змусило науковців переглянути підходи до обробки космічних матеріалів і поставило під сумнів чистоту даних, отриманих із таких зразків.

Про це розповідає Daily Galaxy з посиланням на нещодавнє дослідження науковців.

Що знайшли дослідники в марсіанських зразках?

Науковці з University of the Basque Country повідомили про нетипову проблему у дослідженні марсіанських метеоритів – у зразках, які вважалися ретельно очищеними, виявили сліди чорнила кулькових ручок. Роботу опублікували в журналі Applied Geochemistry, і вона вже викликала дискусії в науковій спільноті.

Мовиться про шість фрагментів марсіанських метеоритів, які збирали протягом 2001 – 2014 років. Перед аналізом їх обробляли стандартними методами: очищували ультразвуком і розрізали алмазними інструментами, щоб дістатися до внутрішньої структури. Такі процедури мали прибрати будь-які сторонні домішки. Але, як показало дослідження, цього виявилося недостатньо.

Під час аналізу за допомогою раманівської спектроскопії вчені знайшли не лише мінерали марсіанського походження, а й речовини, які явно мають земне джерело. Серед них – сполуки міді, органічні компоненти чорнила для кулькових і гелевих ручок, а також синтетичні волокна поліестеру, ймовірно, з текстилю. Іншими словами, частина "марсіанського" матеріалу виявилася забрудненою під час роботи на Землі.

Лейре Колома, аспірантка, демонструє зразки позаземних об'єктів або метеоритів / Фото Egoi Markaida

Один із ключових моментів дослідження – сам процес підготовки зразків. Коли метеорити проходять через атмосферу Землі, вони зазнають сильного нагрівання та тиску, через що на поверхні утворюється змінена кірка. Її потрібно видаляти, щоб дослідити первинний склад породи. Але саме цей етап, як виявилося, і створює найбільші ризики для забруднення.

Чому це взагалі сталося?

Дослідниця Лейре Колома пояснює, що навіть найакуратніші методи не гарантують повної чистоти. Інструменти, середовище лабораторії та навіть люди, які працюють із матеріалами, можуть залишати мікроскопічні сліди, які потім спотворюють результати аналізу.

Ця проблема стає особливо актуальною на тлі майбутніх місій із повернення зразків із Марса. Зокрема, місія ровера Perseverance вже збирає матеріали, які планують доставити на Землю. Якщо протоколи обробки не вдосконалити, є ризик, що навіть найцінніші зразки будуть частково "змішані" із земними домішками.

Автори дослідження наголошують: сьогодні не існує єдиного стандартизованого підходу до підготовки таких матеріалів. Кожна лабораторія використовує власні методики, що ускладнює контроль якості та підвищує ризик помилок. Саме тому науковці закликають створити чіткі правила, орієнтовані на мінімізацію забруднення.

Виявлення чорнила у марсіанських метеоритах може здатися дрібницею, але насправді це серйозний сигнал. Якщо навіть такі очевидно сторонні речовини потрапляють у зразки, то менш помітні домішки можуть залишатися непоміченими – і впливати на висновки про геологію чи навіть потенційні сліди життя на Марсі.