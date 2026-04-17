Об этом рассказывает Daily Galaxy со ссылкой на недавнее исследование ученых.

Что нашли исследователи в марсианских образцах?

Ученые из University of the Basque Country сообщили о нетипичной проблеме в исследовании марсианских метеоритов – в образцах, которые считались тщательно очищенными, обнаружили следы чернил шариковых ручек. Работу опубликовали в журнале Applied Geochemistry, и она уже вызвала дискуссии в научном сообществе.

Речь идет о шести фрагментах марсианских метеоритов, которые собирали в течение 2001 – 2014 годов. Перед анализом их обрабатывали стандартными методами: очищали ультразвуком и разрезали алмазными инструментами, чтобы добраться до внутренней структуры. Такие процедуры должны были убрать любые посторонние примеси. Но, как показало исследование, этого оказалось недостаточно.

Во время анализа с помощью рамановской спектроскопии ученые нашли не только минералы марсианского происхождения, но и вещества, которые явно имеют земной источник. Среди них – соединения меди, органические компоненты чернил для шариковых и гелевых ручек, а также синтетические волокна полиэстера, вероятно, из текстиля. Другими словами, часть "марсианского" материала оказалась загрязненной во время работы на Земле.

Лейре Колома, аспирантка, демонстрирует образцы внеземных объектов или метеоритов / Фото Egoi Markaida

Один из ключевых моментов исследования – сам процесс подготовки образцов. Когда метеориты проходят через атмосферу Земли, они испытывают сильный нагрев и давление, из-за чего на поверхности образуется измененная корка. Ее нужно удалять, чтобы исследовать первичный состав породы. Но именно этот этап, как оказалось, и создает наибольшие риски для загрязнения.

Почему это вообще произошло?

Исследовательница Лейре Колома объясняет, что даже самые аккуратные методы не гарантируют полной чистоты. Инструменты, среда лаборатории и даже люди, которые работают с материалами, могут оставлять микроскопические следы, которые затем искажают результаты анализа.

Эта проблема становится особенно актуальной на фоне будущих миссий по возвращению образцов с Марса. В частности, миссия ровера Perseverance уже собирает материалы, которые планируют доставить на Землю. Если протоколы обработки не усовершенствовать, есть риск, что даже самые ценные образцы будут частично "смешаны" с земными примесями.

Авторы исследования отмечают: сегодня не существует единого стандартизированного подхода к подготовке таких материалов. Каждая лаборатория использует собственные методики, что затрудняет контроль качества и повышает риск ошибок. Именно поэтому ученые призывают создать четкие правила, ориентированные на минимизацию загрязнения.

Обнаружение чернил в марсианских метеоритах может показаться мелочью, но на самом деле это серьезный сигнал. Если даже такие очевидно посторонние вещества попадают в образцы, то менее заметные примеси могут оставаться незамеченными – и влиять на выводы о геологии или даже потенциальные следы жизни на Марсе.