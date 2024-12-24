Під льодом антарктичного озера знайшли небачену раніше екосистему

Команда науковців зазирнула під замерзлу поверхню антарктичного озера Енігма й виявила там екосистему, яка кишить дивними мікробними спільнотами. Деякі з них утворили шар, схожий на гострі конусовидні уламки льоду чи каміння.

Що знайшли вчені

Озеро Енігма постійно вкрите кригою. Вчені спочатку думали, що воно промерзло наскрізь, аж до самого дна, проте виявилось, що це не так: було виявлено шар прісної води, прихований під поверхнею. Найцікавіше, що він населений різноманітними мікроорганізмами, повідомляє 24 Канал з посиланням на INGV.

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Під час експедиції до Антарктиди з листопада 2019 року по січень 2020 року дослідники обстежили озеро за допомогою георадара і виявили щонайменше 12 метрів рідкої води під кригою. Потім дослідники пробурили лід і відправили камеру, щоб дослідити глибини.



Озеро Енігма / Фото Communications Earth & Enviornment

Спочатку команда протестувала воду, щоб визначити, звідки вона взялася. Це було важливо встановити, оскільки в цій місцевості мало опадів, сильні вітри та інтенсивне сонячне випаровування, тому будь-яка вода в озері Енігма повинна була б давно висохнути.

Виходячи з хімічного складу солей у воді, дослідники висунули гіпотезу, що вода в озері постійно поповнюється з розташованого поруч льодовика через поки що невідомий підземний шлях.

Прихована екосистема

Вчені виявили, що, попри ізоляцію від атмосфери, води озера Енігма є домом для кількох видів мікробного життя, які вкривають дно озера згустками, відомими як мікробні килими. Багато з цих організмів фотосинтезують, завдяки чому в озері висока концентрація розчиненого кисню.



Пухнаста поверхня – це результат покривання дна озера колонією мікробів / Фото Communications Earth & Enviornment

Деякі з цих килимів утворювали тонкі й колючі покриття на дні озера. Інші нагадували "зім'ятий товстий килим, іноді утворюючи великі аморфні деревоподібні структури висотою до 40 сантиметрів і діаметром до 50-60 сантиметрів.

Серед мікробних мешканців було кілька видів патецибактерій – крихітних одноклітинних організмів, які прикріплюються до більших клітин хазяїна, щоб сформувати взаємовигідні або хижацькі стосунки. Ці організми ніколи раніше не були знайдені в озерах, вкритих кригою, і зазвичай не виживають в умовах високого вмісту кисню. Таким чином, учені роблять висновок, що ці конкретні патесцибактерії, можливо, розробили унікальні метаболічні трюки, щоб вижити.



Мікробний килим вкриває дно озера / Фото Communications Earth & Enviornment

Що це нам дає

Середовища, подібні до озера Енігма, існують на крижаних супутниках, таких як Європа або Енцелад. Досліджена вченими екстремальна екосистема озера в Антарктиді дає нам уявлення про умови, в яких цілком може існувати мікробне життя в інших світах.