Без ботів і шахраїв: Viber Dating запрацював в Україні для усіх користувачів

Rakuten Viber оголосила про запуск нового сервісу для знайомств – Viber Dating, який відтепер офіційно доступний в Україні. Новий функціонал допоможе українцям знайомитися онлайн та спілкуватися безпосередньо у Viber.

Головна відмінність сервісу – підвищений рівень безпеки завдяки верифікації користувачів, прихованню особистих даних і модеруванню профілів, розповідає 24 Канал.

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Як працює Viber Dating

У сучасних застосунках для знайомств користувачі часто стикаються з фейковими профілями, ботами та шахрайськими схемами. За даними опитувань, 45% українців вважають неправдиву інформацію в профілях ключовою проблемою, а 26% занепокоєні випадками шахрайства.

Viber Dating має на меті зробити онлайн-знайомства безпечнішими та комфортнішими. Ось які заходи захисту має сервіс:

Верифікація профілю – створити обліковий запис у Viber Dating можуть лише перевірені користувачі Viber, зареєстровані за номером телефону.

– створити обліковий запис у Viber Dating можуть лише перевірені користувачі Viber, зареєстровані за номером телефону. Прихований номер телефону – особисті контакти користувача не відображаються у профілі та не розголошуються без його згоди.

– особисті контакти користувача не відображаються у профілі та не розголошуються без його згоди. Модерація контенту – система автоматично перевіряє профілі, а команда модераторів стежить за дотриманням правил.

– система автоматично перевіряє профілі, а команда модераторів стежить за дотриманням правил. Окремі чати – обліковий запис у Viber Dating відокремлений від основного профілю Viber, а сам сервіс розташований у спеціальній вкладці месенджера.

Rakuten Viber обіцяє зробити знайомства максимально безпечними завдяки цим заходам. До речі, не так давно у месенджері поширилася нова шахрайська схема. У Viber розповіли, як вберегтися від дій зловмисників.

Єдиний застосунок для знайомств і спілкування

Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні, зазначає, що українці використовували Viber для знайомств ще до запуску окремого сервісу. Тепер компанія вирішила зробити цей процес зручнішим і безпечнішим, надавши можливість знайомитися та спілкуватися в одному застосунку.

Viber Dating має окремий інтерфейс, відокремлений профіль, а також прихований номер телефону, щоб особисте життя користувачів залишалося приватним,

– наголосив Бошняков.

Як розпочати знайомства у Viber Dating

Реєстрація у Viber Dating безкоштовна. Для створення профілю потрібно перейти у відповідну вкладку в додатку Rakuten Viber, завантажити фото та вказати коротку інформацію про себе. Далі система пропонує потенційні пари, а користувач може свайпати вправо або вліво залежно від зацікавленості.

Якщо обидва користувачі виявили взаємний інтерес, між ними створюється пара, що відкриває можливість обміну повідомленнями.

Чати Viber Dating розташовані окремо від стандартних особистих і групових чатів у Viber, що гарантує додаткову конфіденційність.