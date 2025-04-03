Главное отличие сервиса – повышенный уровень безопасности благодаря верификации пользователей, скрытию личных данных и модерированию профилей, рассказывает 24 Канал.

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Как работает Viber Dating

В современных приложениях для знакомств пользователи часто сталкиваются с фейковыми профилями, ботами и мошенническими схемами. По данным опросов, 45% украинцев считают ложную информацию в профилях ключевой проблемой, а 26% обеспокоены случаями мошенничества.

Viber Dating имеет целью сделать онлайн-знакомства более безопасными и комфортными. Вот какие меры защиты имеет сервис:

Верификация профиля – создать учетную запись в Viber Dating могут только проверенные пользователи Viber, зарегистрированы по номеру телефона.

– создать учетную запись в Viber Dating могут только проверенные пользователи Viber, зарегистрированы по номеру телефона. Скрытый номер телефона – личные контакты пользователя не отображаются в профиле и не разглашаются без его согласия.

– личные контакты пользователя не отображаются в профиле и не разглашаются без его согласия. Модерация контента – система автоматически проверяет профили, а команда модераторов следит за соблюдением правил.

– система автоматически проверяет профили, а команда модераторов следит за соблюдением правил. Отдельные чаты – учетная запись в Viber Dating отделена от основного профиля Viber, а сам сервис расположен в специальной вкладке мессенджера.

Rakuten Viber обещает сделать знакомства максимально безопасными благодаря этим мерам. Кстати, не так давно в мессенджере распространилась новая мошенническая схема. В Viber рассказали, как уберечься от действий злоумышленников от действий злоумышленников.

Единственное приложение для знакомств и общения

Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине, отмечает, что украинцы использовали Viber для знакомств еще до запуска отдельного сервиса. Теперь компания решила сделать этот процесс более удобным и безопасным, предоставив возможность знакомиться и общаться в одном приложении.

Viber Dating имеет отдельный интерфейс, обособленный профиль, а также скрытый номер телефона, чтобы личная жизнь пользователей оставалась частной,

– отметил Бошняков.

Как начать знакомства в Viber Dating

Регистрация в Viber Dating бесплатная. Для создания профиля нужно перейти в соответствующую вкладку в приложении Rakuten Viber, загрузить фото и указать краткую информацию о себе. Далее система предлагает потенциальные пары, а пользователь может свайпать вправо или влево в зависимости от заинтересованности.

Если оба пользователя обнаружили взаимный интерес, между ними создается пара, что открывает возможность обмена сообщениями.

Чаты Viber Dating расположены отдельно от стандартных личных и групповых чатов в Viber, что гарантирует дополнительную конфиденциальность.