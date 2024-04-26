Обираємо портативну консоль: п'ять важливих речей на які потрібно звернути увагу

Інтерес до портативних консолей за останні кілька років суттєво зріс, особливо це помітно останнім часом. З огляду на це ви могли прийняти рішення придбати для себе такий девайс для ґеймінгу. Ось декілька аспектів, які потрібно врахувати перед покупкою портативної ігрової консолі.

Як обрати пристрій, який найкраще відповідає вашим потребам завдання не просте. Саме тому 24 Канал підготував кілька рекомендацій, які допоможуть вам визначитися з покупкою.

Читайте на сайті Ці 5 генераторів зображень забезпечать вам найбільш фотореалістичні результати

1. Бюджет покупки

Попри те, що все починається з бажання того чи іншого ґаджета, у підсумку рішення зводиться до кількості грошей, які ви готові витратити на консоль. Тож найкраще буде саме з цього й почати – визначтеся, яким буде бюджет вашої покупки.

Топова консоль Nintendo Switch коштує 350 доларів, але має лише 64 ГБ внутрішньої пам'яті.

Якщо ви віддаєте перевагу іграм для ПК або іграм, доступним у Steam, Steam Deck коштує від 400 доларів за модель на 256 ГБ. Але якщо ви хочете модель на 1 ТБ, вам доведеться заплатити на 650 доларів і більше, а це вже перевершує бюджет покупки повноцінної консолі на кшталт PS5 або Xbox Series X.



Портативна консоль Steam Deck / Фото Unsplash

Базова модель ROG Ally коштує 500 доларів – стільки ж, скільки PS5 і Xbox Series X, але має потужніший процесор, ніж ці консолі. ROG Ally з чіпом Z1 Extreme коштує 700 доларів, але він ще потужніший, що дозволяє грати в новіші AAA-ігри. Хоча обидві моделі ROG Ally мають лише твердотільний накопичувач на 512 ГБ, вони також мають слот для карт пам'яті microSD, що дозволяє розширити обсяг пам'яті.

Безумовно все це виглядає доволі дорого, але це в будь-якому випадку дешевше ніж ігровий ПК. Крім того, ваша мета – портативний ігровий девайс, а не повноцінна ігрова станція вибір якої є вже зовсім іншим питанням.

2. В які ігри ви планує те грати

Перед покупкою портативної консолі варто визначитися з уподобаннями в іграх.

Якщо ви віддаєте перевагу ексклюзивам PlayStation, то PlayStation Portal може стати непоганим вибором, хоча фактично цей пристрій не є портативною консоллю, а лише ретранслює ігри запущені на вашій основній консолі PlayStation 5.

може стати непоганим вибором, хоча фактично цей пристрій не є портативною консоллю, а лише ретранслює ігри запущені на вашій основній консолі PlayStation 5. Для прихильників ігор від Nintendo ідеальним вибором, авжеж, залишиться Switch , адже компанія активно.

, адже компанія активно. Якщо основна частина вашої ігрової бібліотеки зібрана в Steam, то Steam Deck , очевидно, буде найкращим варіантом для портативного геймінгу.

, очевидно, буде найкращим варіантом для портативного геймінгу. Якщо ж ви бажаєте грати в ті ігри, яких немає в Steam, і не хочете інсталювати Windows на Steam Deck, то альтернативою можуть стати такі КПК, як ROG Ally чи MSI Claw, що працюють на Windows. Це дасть вам більше можливостей для встановлення улюблених програм.

Проте, варто пам'ятати, що не всі ігри оптимізовані для портативних пристроїв, і деякі з них, особливо стратегії в реальному часі, краще грати на великому екрані з мишкою та клавіатурою.

Якщо ви віддаєте перевагу таким іграм, рекомендуємо не відмовлятися від настільного ПК або ж придбати док-станцію для вашої консолі, наприклад, док-станцію для ROG Ally або оригінальну док-станцію Valve для Steam Deck.

3. Визначтеся, чи потрібна вам док-станція

Хоч портативні ігрові консолі надають можливість грати будь-де, іноді краще грати на великому екрані. Якщо у вас немає іншої консолі, підключеної до телевізора, або ви не бажаєте витрачати кошти на декілька ігрових пристроїв, розгляньте портативну консоль з док-станцією.

Nintendo Switch є чудовим прикладом саме такої консолі, адже док-станція поставляється в комплекті з пристроєм. Попри те, що це портативка, якій вже шість років, вона продовжує бути бажаним девайсом серед геймерів, особливо з урахуванням того. Вам також не потрібно купувати додаткові контролери, адже вбудовані контролери Switch можна від'єднати та грати вдвох.



Switch комплектується док-станцією з коробки / Фото Unsplash

Якщо ж ваша ігрова бібліотека в Steam або ви в більшості випадків граєте на ПК, слід подумати про Steam Deck, ROG Allay, або інші портативні міні-комп'ютери. Але док-станцію в таких випадках доведеться купувати окремо.

4. Візьміть до уваги обмежену автономність

Також варто пам'ятати, що для гри на телевізорі через портативну консоль може знадобитися додатковий контролер або Bluetooth-миша та клавіатура, тому врахуйте ці потенційні витрати, якщо у вас ще немає таких аксесуарів.

Головна перевага портативної ігрової консолі – це можливість грати в ігри практично де завгодно. Однак час гри може бути доволі сильно обмеженим зважаючи на автономність портативних девайсів.

Наприклад, батарея Steam Deck тримається близько півтори години при грі у вимогливі ігри, тому потрібно шукати розетку або мати при собі потужний павербанк для подальшої гри.

Звісно, мобільність портативної консолі є великою перевагою порівняно з настільним ПК чи ноутбуком, адже ви можете легко дістати консоль з сумки і почати грати.

Проте, якщо ваші ігри споживають багато енергії, перевага мобільності знижується через необхідність частого підзаряджання.

5. Порівняйте характеристики

Якщо ви збираєтеся купити портативну ігрову консоль, обов'язково ознайомтеся з її технічними характеристиками. Різні консолі мають різні можливості і далеко не всі вони схожі між собою.

Наприклад, PlayStation Portable (нагадаємо вкотре, що це не портативна консоль) працює тільки в режимі трансляції. Тобто фактично це екран з геймпадом, який відображає ігри запущені з вашої основної консолі PlayStation 5. А це означає, що без PlayStation 5 він працювати не буде і самостійно запускати будь-які ігри цей пристрій не здатен.

Таким чином, якщо у вас немає стабільного інтернет-з'єднання вдома або в інших місцях, де ви плануєте використовувати цю, так би мовити, консоль, вона може бути не підходящим варіантом для вас.

Logitech G Cloud також є пристроєм для потокової передачі, що вимагає швидкісного інтернету та підписки на сервіс хмарного геймінгу.

Для гри без доступу до мережі розгляньте пристрої, які зберігають ігри локально, такі як Nintendo Switch, Steam Deck або ROG Ally. Також важливо перевірити обсяг пам'яті обраної консолі, можливості її розширення або оновлення.



Портативна консоль ROG Alloy / Фото Unsplash

Корисно Не викидайте: 5 розумних варіантів використання старого смартфона

Також варто перевірити перелік ігор, які точно підтримуються на вашому девайсі, як от Steam Deck, який постійно оновлює бібліотеку спеціально адаптованих під цю консоль ігор. А це означає, що ігри з цього переліку гарантовано працюватимуть на портативці без проблем з сумісністю, чого з впевненістю не вийде сказати про інші ігри з бібліотеки Steam.