Super Heavy вибухнула під час тесту знищивши частину інфраструктури SpaceX у Starbase

Пізно ввечері (в Україні вже був ранок) у середу 18 червня, приблизно о 23:00 за центральним часом (CT), на тестовому майданчику Massey’s Testing Center у Starbase, штат Техас, стався потужний вибух під час підготовки до статичного вогневого випробування корабля Ship 36. Цей інцидент перервав плани SpaceX на десятий тестовий політ Starship.

Що сталося на Starbase?

SpaceX готувалася до статичного вогневого випробування Ship 36, під час якого двигуни ракети запускаються, але сам корабель залишається прикріпленим до стартового майданчика, повідомляє 24 Канал.

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За даними коментаторів із NASASpaceflight, вибух стався ще до початку тесту, приблизно через 30 хвилин після початку завантаження палива. Майданчик продовжував палати, навіть через дві години після інциденту. Місцеві пожежні служби прибули на базу для гасіння пожежі.

SpaceX опублікувала заяву на платформі X через 90 хвилин після події, підтвердивши, що "корабель Starship, який готувався до десятого тестового польоту, зазнав серйозної аномалії на тестовому стенді в Starbase".



Заява SpaceX / Скриншот 24 Каналу

Компанія запевнила, що зона безпеки навколо майданчика була забезпечена протягом усієї операції, усі співробітники в порядку, а для місцевих жителів у районі нещодавно зареєстрованого міста Starbase немає жодних загроз. SpaceX також закликала не наближатися до зони, поки тривають роботи з забезпечення безпеки.

Причина вибуху Super Heavy невідома

За інформацією місцевих ЗМІ, влада підтвердила відсутність постраждалих. Причина вибуху та масштаби можливих пошкоджень тестового майданчика залишаються невідомими. Це вже не перший подібний випадок для SpaceX цього року – вибухи супроводжували сьомий, восьмий та дев’ятий тестові польоти Starship.

Цей тест мав продовжити використання дизайну Starship "V2", про який Ілон Маск розповідав у 2023. Тоді він наголошував, що конструкція "містить більше палива, зменшує суху масу та підвищує надійність". Водночас SpaceX працює над новим дизайном V3, який, за словами Маска, має дозволити запускати ракету раз на тиждень приблизно через 12 місяців.

Як інцидент вплине на майбутні запуски SpaceX?

Цей вибух може серйозно затримати графік тестових польотів Starship, особливо якщо пошкодження майданчика виявляться значними. SpaceX уже стикалася з подібними невдачами, але кожна з них потребує часу на розслідування причин і відновлення інфраструктури.

Це може відкинути амбітні плани щодо V3 та регулярних запусків, адже безпека та надійність залишаються пріоритетом, особливо коли йдеться про проєкти, які мають стати основою для майбутніх місій на Марс.

Для чого SpaceX потрібні Super Heavy та Starship?

Super Heavy та Starship – це не просто ракети, а ключ до амбітної візії SpaceX щодо колонізації Марса та створення багаторазових систем для космічних подорожей. Super Heavy, як перший ступінь, забезпечує необхідну тягу для виведення Starship на орбіту, а сам Starship призначений для перевезення вантажів і людей на далекі відстані, включно з Місяцем і Марсом.

Ця система має стати революційною, зменшивши вартість запусків завдяки багаторазовості, але такі інциденти, як сьогоднішній вибух, нагадують, наскільки складним є цей шлях.