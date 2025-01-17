Видовищний "дощ" уламків Starship потрапив на відео з літака, а Маск розповів про причини аварії

Під час сьомого тестового запуску ракети Starship компанії SpaceX сталася аварія: корабель вибухнув над океаном, створивши видовищне світлове шоу. Хмара уламків пролетіла високо в небі і її могли спостерігати жителі кількох країн, а також щасливі пасажири кількох авіарейсів.

Сьомий випробувальний політ Starship завершився невдачею — ракета не виконала жодної тестової місії, окрім успішного відокремлення від першого ступеня Super Heavy, повідомляє 24 Канал.

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Вже через пів хвилини після цього корабель вибухнув над Атлантичним океаном, утворивши яскравий спалах, який очевидці в мережі X назвали "найбожевільнішим метеорним дощем у житті".

Дехто навіть зміг зафіксувати проліт уламків з борту з літака.

Проліт уламків Starship – дивіться відео:

Деталі невдалого запуску

Для сьомого тесту була створена нова, більша версія Starship. На борту Super Heavy і Starship знаходилося понад 4700 тонн пального та окисника, що на 25% більше завдяки збільшенню об'єму паливних баків. Ракету було заправлено до межі, що зробило вибух особливо вражаючим.

План польоту передбачав перезапуск двигунів у вакуумі, тестування елементів передачі палива в умовах мікрогравітації для підготовки до майбутніх місій на Місяць. У вантажному відсіку корабля перебувало 10 макетів супутників Starlink, які мали імітувати виведення супутників зв’язку на орбіту.

Однак жодна із запланованих задач виконана не була. Натомість в інтернеті почали поширюватися відео яскравого вибуху та падіння уламків ракети поблизу островів Теркс і Кайкос в Атлантичному океані.

Одне з відео Ілон Маск навіть прокоментував зазначивши:

Успіх сумнівний, але видовищність беззаперечна.

Аварія змусила Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) скасувати та перенаправити низку цивільних рейсів. Наприклад, Міжнародний аеропорт Маямі повідомив про 30-хвилинну затримку через "аномальний запуск ракети". У SpaceX цей інцидент назвали "швидкою незапланованою розбіркою ракети".

Коментар Ілона Маска

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск прокоментував можливу причину вибуху:

Попередні дані свідчать про витік кисню/пального в порожнині над вогнестійкою перегородкою двигуна корабля.

За його словами, витік був настільки потужним, що тиск палива перевищив можливості вентиляції. У майбутньому команда SpaceX планує посилити перевірку на герметичність і додати системи пожежогасіння на корабель.

А тим часом Blue Origin вперше запустила важку ракету New Glenn, однак не все пішло за планом

Подальші плани SpaceX

Не виключено, що аварія змусить FAA розпочати розслідування та тимчасово призупинити тестові запуски. Водночас SpaceX має намір не лише не зменшувати темпи, а й прискорити виробництво нових ракет і кораблів. Вже зараз компанія відправляє нові екземпляри на стартові майданчики для наступних запусків.