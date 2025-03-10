Космічний корабель Starship може мати фундаментальні проблеми, на це вказує другий поспіль вибух

Восьмий тестовий запуск космічного корабля Starship від SpaceX завершився вибухом і падінням уламків – майже так само, як і сьомий тестовий політ. Це може свідчити про фундаментальні проблеми у новій версії корабля, які не вдалося усунути незначними модифікаціями.

Обидва вибухи мали схожий характер: несправність сталася в кормовій частині корабля, що призвело до зупинки двигунів, втрати управління та активації системи самознищення, розповідає 24 Канал. В обох випадках запускали нову, збільшену версію Starship – Block 2, яка, зокрема, отримала більші паливні баки.

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Після вибуху під час сьомого випробувального польоту конструкція корабля була дещо змінена. Інженери SpaceX зміцнили систему паливопроводів, які зруйнувалися під час попереднього тесту, що призвело до витоку пального.

Також у кормовій частині додали вентиляційні отвори та систему наддуву азотом для зменшення ризику займання при можливих витоках.

Як зазначає ArsTechnika, на думку інженерів, системи корабля увійшли в резонанс із власними вібраціями під час старту та початкової фази польоту. Це могло спричинити розрив паливопроводу й витік пального.

Перед восьмим тестом корабель протестували на стенді вібраційних навантажень і визнали готовим до польоту, однак, схоже, інженери припустилися прорахунків.

Як і сьомий Starship, восьмий Starship вибухнув через кілька хвилин після відділення від першого ступеня.

Основними завданнями тестового польоту були вихід у космос, перезапуск двигунів і випробування відокремлення чотирьох макетів супутників Starlink, після чого корабель мав впасти в Індійський океан.

Тепер ці завдання перейдуть до дев’ятого Starship, який SpaceX планує запустити через чотири-шість тижнів.

Starship є ключовим елементом програми NASA Artemis із повернення людей на Місяць. Корабель має доставити посадковий модуль на супутник Землі, але перед цим йому необхідно пройти дозаправку на орбіті – операцію, яку ще жодного разу не випробовували.

SpaceX планувала протестувати заправку в космосі у 2025 році, однак тепер ці терміни перенесено на 2026 рік. Якщо ж проблема з конструкцією корабля виявиться серйозною і вибухи повторяться, випробування можуть відкласти ще далі.

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Федеральне авіаційне управління США (FAA) вимагає від SpaceX розслідувати обидва інциденти. Вибухи космічних кораблів у небі становлять загрозу для комерційної авіації, а під час останніх запусків через аварії деякі рейси довелося скасувати або змінювати їх маршрути.